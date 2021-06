Mezi takzvané zelené země, v jejichž případě budou platit nejmírnější pravidla cestování na Slovensko, Bratislava kromě států evropské sedmadvacítky zařadila například Austrálii, Čínu, Island, Izrael či Norsko. Cestující i z těchto států se budou muset nejpozději při vstupu na Slovensko elektronicky registrovat.

Do karantény při cestování ze zelených zemí nebudou muset osoby zpravidla po uplynutí 14 dnů od očkování druhou dávkou vakcíny na bázi mediátorové RNA, mezi které patří i přípravek od firem Pfizer/BioNTech, nebo po 28 dnech od první dávky vektorové vakcíny, jakou je například očkovací látka od firmy AstraZeneca. Povinnost karantény se nebude vztahovat ani na děti do věku 18 let nebo osoby, které prodělaly covid-19 v uplynulých 180 dnech před vstupem na Slovensko.

Neočkovaní proti covidu-19 ze zmíněných zemí při cestě či návratu na Slovensko budou muset nadále do karantény. Ta skončí obdržením negativního výsledku testu na koronavirus, který lze absolvovat hned po příjezdu do země. Pokud osoba test nepodstoupí, karanténa v případě bezpříznakového průběhu skončí po dvou týdnech.

Při cestách ze skupiny červených a černých států se karanténě už nevyhnou ani cestující, kteří byli očkováni proti covidu-19. Do karantény tak budou muset lidé, kteří navštívili například Turecko a Egypt, jež se řadí k oblíbeným destinacím Slováků pro trávení dovolené. Mezi "zelenými" zeměmi není ani Británie, kam zase v minulosti odjelo mnoho Slováků za prací. Zařazení států do jednotlivých kategorií by Bratislava měla přehodnocovat zpravidla jednou za dva týdny.

Výjimky z nástupu do izolace se nadále budou vztahovat kromě jiných na pracovníky ve vybraných profesích, jako například posádky v nákladní dopravě, vlaků či letadel, dále některé skupiny studentů a sportovců. Lidé, kteří přes hranice pravidelně dojíždějí za prací, zase nebudou muset mít u sebe potvrzení o negativním výsledku testu na koronavirus, pokud byli očkováni proti covidu-19 nebo toto onemocnění v posledním půlroce prodělali.