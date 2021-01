Rakousko bude po lidech cestujících do země od pátku nově požadovat vyplnění formuláře s kontaktními údaji či informaci o místě a pokud možno i délce pobytu v Rakousku. Informovala o tom dnes agentura APA, podle níž výjimku z tohoto požadavku souvisejícího s koronavirovou pandemií budou mít například pendleři. Platit ale bude i pro Rakušany, kteří se vrací ze zahraničí.

Česko-rakouská hranice v Dolním Dvořišti | Foto: ČTK / ČTK

Nadále zůstává v platnosti nařízení, že po příjezdu z drtivé většiny zemí světa do Rakouska se lidé musí uchýlit do desetidenní izolace, kterou lze předčasně ukončit podstoupením PCR testu s negativním výsledkem. Tento test je přitom možné provést nejdříve pátý den po vstupu do Rakouska.