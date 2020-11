Kromě avizovaných Německa, Švédska a Kypru budou na takzvaném cestovatelském semaforu od pondělí červené též Litva a Lotyšsko. Znamená to nutnost testu na koronavirus při návratu do České republiky i pro přijíždějící cizince.

Cestující v hale pražského letiště | Foto: ČTK / ČTK

Dosud byly tyto země značeny oranžovou barvou upozorňující na střední míru rizika, při níž musí při cestování do ČR předložit negativní test na covid-19 pouze dlouhodobí zahraniční pracovníci. Do této kategorie se z červené přesune nově Irsko. Na twitteru to dnes uvedlo ministerstvo zahraničí.