Lotyšsko a Estonsko vyřadily Českou republiku ze seznamu bezpečných zemí už na začátku července a teprve tento týden v úterý ji do něj vrátily.

Pobaltské státy svůj seznam aktualizují na konci každého týdne. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) je komplikací, že jednotlivé země EU mají různý koeficient, podle něhož ostatní státy zařazují do svých seznamů. "Někteří mají tu hranici na deseti případech na sto tisíc obyvatel, někteří na 50 případech. Chci s kolegy z EU jednat o sjednocení, nebo alespoň přiblížení této hranice pro celou EU," uvedl ministr.

Na české mapě budou od pondělí všechny státy EU mezi bezpečnými zeměmi. Lidé přijíždějící do ČR ze Švédska tak už nebudou muset dokládat negativní test. Naopak zahraniční pracovníci ze Švédska tuto povinnost nově mít budou, stejně jako zahraniční pracovníci z Lucemburska. Stejné nařízení platí i v případě pracovníků z Rumunska, Bulharska a Portugalska.

Lokální ohniska nákazy

Přestože se od pondělí nebudou na Čechy při návratu ze zemí Evropské unie vztahovat žádná omezení, ministerstvo upozorňuje, že řada států eviduje lokální ohniska nákazy. Vedle Rumunska, Bulharska, Portugalska a Švédska jsou to také Rakousko, Švýcarsko, Chorvatsko a Španělsko.

"Naše doporučení neznamená, že bychom tyto země vyřazovali ze seznamu bezpečných zemí. Cílem je naše občany varovat, že cestování do určitých oblastí může být spojeno se zvýšeným rizikem nákazy. Tak jako vznikají lokální ohniska v České republice, tak se samozřejmě nevyhnou i dalším zemím," dodal Petříček.

S nízkým rizikem nákazy bude od pondělí Švédsko



Pokud by se epidemiologická situace dále zhoršovala zejména v Rumunsku, Bulharsku a Portugalsku, mohly by být tyto státy v krátké době vyřazeny se seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy. V Rumunsku jsou podle epidemiologů ohniska Suceava, Brašov a Vrancea, v Bulharsku Sofie, Varna a Plovdiv a v Portugalsku Lisabon a Norte.



Zahraniční pracovníci z těchto tří zemí již musí mít při cestě do Česka negativní test na covid-19. Nově ho zaměstnavatelé budou muset vyžadovat i od pracovníků ze Švédska a Lucemburska. Výsledek testu musí být z území České republiky a nesmí být starší než čtyři dny.



Toto pravidlo platí také pro země, které nejsou uvedeny na seznamu s nízkým rizikem výskytu koronaviru, což je většina zemí mimo EU. Týká se to rovněž občanů těchto zemí, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území těchto států. Výjimkou jsou lidé, kteří Českou republikou pouze projíždějí a nezdrží se déle než 12 hodin. "Nutnost mít negativní test na covid ze strany zahraničních pracovníků z některých zemí je reakcí na zvýšené počty případů nákazy, ke kterým u zahraničních pracovníků dochází," dodalo ministerstvo.



Takzvaný semafor, který hodnotí míru rizika nákazy koronavirem v jednotlivých evropských zemích a na základě toho stanovuje pravidla pro cestu z nich do Česka, začala česká vláda uplatňovat v polovině června. Epidemiologickou situaci zhodnotí znovu za týden.