V přírodní rezervaci je tak nyní nárůst kolařů a pěšáků o třetinu větší. Plakánkem projede denně v průměru sto cyklistů, což je devastující. Proto CHKO přistoupilo k razantnímu opatření. Na vstupu do Plakánku směrem od Kosti a Oborského rybníka od dubna umístí zákazové tabule. Kola bude možné vést, ale ne na nich jezdit.

Dodržování bude hlídat stráž přírody a pracovníci CHKO. Lidem za porušení hrozí finanční pokuty ve výši stovek korun.

„Radost z toho rozhodně nemám, sám tam na kole jezdím, nejraději ráno, když je klid a nikdo tu není,“ přiznává starosta Libošovic Vít Svoboda. Právě pod tuto obec Kost a Plakánek katastrálně patří.

Parkování pod hradem je nyní kvůli jeho rekonstrukci uzavřeno. CHKO jedná s vlastníkem hradu Kinský dal Borgo o zvýšení nabídky parkování, ale to je výhled na příští roky. Obecně parkování v Českém ráji vnímá jako velký problém.



Chráněná krajinná oblast Český ráj je nejstarší chráněnou krajinnou oblastí v Česku. Vyhlášena byla roku 1955 a v roce 2002 došlo vládním nařízením k jejímu rozšíření o oblast Maloskalska a Prachovských skal. Zaujímá území o rozloze cca 181,5 km²

„Kolo budete muset údolím vodit, ale kdo to bude dodržovat a kdo to bude hlídat? No, nevím. Pěšina je úzká a dochází tady ke kolizím. O uzavření údolí cyklistům se mluvilo už dva roky, ale já nadšený nejsem,“ dívá se skepticky na celý nápad.

Podle Svobody by se cyklostezky musely uzavřít všude, na Hruboskalsku i v Podtroseckých údolích. „Lidi jsou bezohlední, málem se tam perou. Když jedete na kole a potkáte trubce, který má psa volně a nebo jdou čtyři lidi vedle sebe a nepustí vás, tak to je těžký. Ale i cyklisté jsou bezohlední, konflikty jsou časté,“ dělí se o své zkušenosti.

„Plakánek je jedno z velice citlivých míst a zátěž turistů je enormní. Údolí chráníme především kvůli mokřadním stanovištím, loukám a prameništím, která jsou poškozována,“ jmenuje důvody, které vedou k zákazu, vedoucí CHKO Jiří Klápště. Dalším argumentem je eroze půdy. Stezka ujíždí směrem k rybníku a není záměr ji rozšiřovat do skal.

„Pravidelně provádíme sčítání návštěvníků v Českém ráji a Plakánek patří mezi nejfrekventovanější. Dochází zde k potkávání pěších a cyklistů. Není to dobré nejen kvůli poškozování přírody, ale především kvůli bezpečnosti,“ míní Jitka Kořínková ze Sdružení Český ráj.

Regulace návštěvníků tady podle Kořínkové nepřipadá v úvahu, spíš doporučuje, aby se lidé vydali do jiných lokalit. „V hlavní turistické sezóně budeme nabízet méně známá místa jako oblast Semilska se stezkami, Lomnicko, Tábor, Alainovu věž, Novopacko, Mariánské zahrady na Jičínsku.“

Problematické parkování

Vít Svoboda se ale domnívá, že daleko větší bolestí chráněné oblasti je parkování. „Auta tu stojí prostě všude. Dostali jsme od policie pár zákazových značek, které rozmístíme v okolí hradu, ale lidé je stejně ignorují. To by tady museli mít policisté služebnu,“ poukazuje na další nešvar.

„Nejhorší jsou nájezdy lidí o víkendech, přivezou si jídlo, pití a my máme plné příkopy odpadu,“ stěžuje si Vít Svoboda na současný atak turistů. „Mimo vyznačená parkoviště by v chráněné oblasti auta vůbec parkovat neměla, někde je to tolerováno, mnohdy jsou úseky neprůjezdné, ale to je téma na dlouhodobější řešení. Je to běh na dlouhou trať, můžeme ale pomoci tím, že budeme navrhovat větší využití veřejné dopravy,“ nabízí řešení Jitka Kořínková.

