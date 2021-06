Řada pojišťoven v letní sezoně pojistí Čechům léčebné výlohy v souvislosti s nemocí covid-19 i v zemích, které ministerstvo zahraničí označuje jako rizikové nebo vysoce rizikové, tedy v celé Evropě. Některé tyto pojistky zlevňují. Pojišťovny pouze nekryjí riziko koronaviru v zemích, kam ministerstvo zahraničí přímo zakáže cestovat. Vyplývá to z ankety ČTK mezi největšími pojišťovnami.

Cestující v rouškách na letišti v Praze | Foto: ČTK

ERV Evropská pojišťovna nově zahrnula léčebné výlohy spojené s nemocí covid-19 na cesty do oranžově, červeně a tmavě červeně označených zemí v rámci Evropy i do levnějších variant produktů. Zatímco doposud cena pojištění vycházela přibližně na 110 korun na den, nyní lze rizika spojená s covid-19 pojistit za zhruba 40 korun na den, řekl ČTK šéf komunikace pojišťovny Vlastimil Divoký. ERV tak má podle něj v rámci Evropy zahrnuty léčebné výlohy bez ohledu na semafor již v základním pojištění. ERV do územní platnosti Evropa počítá i všechny země kolem středozemního moře, tedy i Egypt či Tunisko.