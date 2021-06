Taková byla reakce paní Simony, která si před nedávnem užila let balonem - prostředkem, díky kterému dokážete po vypnutí rušivých myšlenek absolutně splynout s okolím. Své o tom ví majitel společnosti Balony.eu Libor Staňa.

Jak je složité ovládat horkovzdušný balon? Třeba v porovnání s osobním autem, a co předchází získání oprávnění?

Pro získání pilotního průkazu musí nejdříve žák projít teoretickou výukou předmětů (letecké předpisy, stavba balonu, aerostatika, meteorologie, radiokomunikace, navigace apod.), následně musí žák odlétat 16 výcvikových hodin s instruktorem a nakonec složit zkoušky z teorie i praxe s examinátorem pověřeným leteckým úřadem. Ovládat balon je trochu složitější, než řídit auto, obzvláště s ohledem na povětrnostní podmínky, které jsou zásadní pro bezpečné provedení letu. Směr letu určuje vítr a pilot ovládá pouze směr nahoru nebo dolů „natápěním“ teploty vzduchu v balonu.

Let balonem obvykle není zcela levnou záležitostí. Ale má to jistě svoje důvody. Kolik takový horkovzdušný balon stojí a kolik hodin se s ním může létat?

Menší balon stojí přibližně milion korun včetně příslušenství (koš, hořáky, lahve, ventilátor). Balon nalétá přibližně 1000 letových hodin.

Do jakých výšek se vaši klienti obvykle dostanou a jak dlouho let trvá?

Vyhlídkový let balonem trvá přibližně 1 hodinu a s pasažéry se podíváme třeba až do výšky 1000 metrů, nejsme-li omezeni řízením letového provozu. Většinou pilot po startu stoupá do požadované výšky, kde se všichni mohou podívat z té „nejvyšší rozhledny“ po celém širokém okolí. Své největší kouzlo má však let balonem v nižších výškách, kde vidíte zřetelně detaily krajiny, anebo v přízemních letech, kdy například pilot těsně před přistáním kopíruje terén. Toto se dá zažít pouze v balonu.

Můžete klientům půjčit řízení? A pokud ano, v jakém rozsahu?

Ano, během letu si můžete vyzkoušet přitápět hořákem do balonu, případně držet výšku (hladinu) letu, přistání ale musí provést zkušený pilot.

Lety balonem i stíhačkou

V kůži vojenského pilota

V Brně nabízejí let pravou stíhačkou L-39 Albatros. Užijete si rychlost až 750 km/h v letecké kombinéze i v helmě. Cena: 40 tisíc za 15 minut.

Vyhlídkový let letadlem či vrtulníkem

Najdete je na mnoha místech v ČR. Zpravidla přijdou kolem 5 tisíc za asi 40 minut letu s tím, že s sebou ještě můžete vzít dvě osoby.

Letecká linka Ostrava – Praha a zpět

Celkem milá alternativa, jak si užít létání i v době koronaviru. Zatím totiž funguje běžná letecká linka Ostrava – Praha, kdy za let dlouhý asi 55 minut zaplatíte něco pod 2 tisíce korun.

Balon

Balony byly jedním z prvních prostředků, se kterými se lidstvo dostalo do vzduchu. Letenku na asi hodinový zážitek pořídíte za cenu pohybující se kolem dvou tisíc korun.