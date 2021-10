V poslední době to zažil asi každý motorista. Částka za plnou nádrž se přiblížila hranici dvou tisíc, nebo ji dokonce už překročila. Jen v průběhu září podražil benzín i nafta dokonce o celé koruny. Kdy se růst cen na benzínových pumpách zastaví?

V nejbližších týdnech to nebude. „Ve druhé polovině října očekáváme další růst cen benzínu i nafty. Nafta by měla zdražit o dalších 80 haléřů, což je důsledek prudkého růstu ceny zemního plynu a s tím související vyšší poptávky po topném oleji. Benzín by měl zdražit o více než 60 haléřů,“ očekává Boris Tomčiak, analytik poradenské společnosti Finlord.