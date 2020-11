Ministerstvo zdravotnictví vypracovalo nový systém, podle kterého se na škále od nuly do sta procent hodnotí situace okolo pandemie koronaviru v Česku. A to nejenom na celostátní, ale i krajské a okresní úrovni. Podle poprvé zveřejněných dat na tom jsou nejlépe v Praze a jejím okolí a na Ostravsku, nejhůře pak třeba v Šumperku či České Lípě.

Vakcína, koronavirus. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

V celé republice se momentálně hodnocení pandemie pohybuje na úrovni 70 procent. A to už pátým dnem, tedy od čtvrtka. To znamená, že pokud se na této nebo ještě nižší úrovni udrží do středy, mohlo by dojít k mírnému uvolnění opatření. Mimo jiné by se mohlo stýkat více lidí a noční zákaz vycházení by se posunul z deváté na jedenáctou hodinu večerní. Percentuální škála je totiž rozdělena mezi pět barevných rizikových stupňů, od nichž se opatření odvíjejí. Nejpřísnější fialový, což je současný stav, je od 76 procent výše, červený hned pod ním je mezi 61 až 75 procenty.