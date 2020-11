ANO Třicet let po revoluci se česká společnost slibně rozvíjí. V devadesátých letech jistě mohla řada lidí pociťovat sociální nespravedlnost. Nyní se však zvyšují penze i dříve nízké platy v některých oborech. Opravdu chudých je podle statistik relativně nejméně v Evropě. Neexistují tedy důvody pro výraznou změnu systému, kterou navrhují právě komunisté.

NE Nůžky mezi nejbohatšími a nejchudšími se rozevírají. Byty jsou drahé a nájmy vysoké. Některé důchody sotva stačí k přežití. Navíc se objevují nové sociální problémy, které k radikální levici přitahují množství mladých lidí. Ti požadují rovnost a spravedlnost například v bytové otázce – chtějí obsazovat ty neobydlené. Proti kapitalistickému režimu se bouří i kvůli jeho údajné bezohlednosti vůči přírodě.

KSČM „nemá lidi“

ANO Vojtěch Filip je nepochybně obratným politikem. Dokázal z KSČM udělat něco jako tradiční stranu a na konec ji dovedl obratným manévrováním až k tiché podpoře vlády. Nyní po porážce v krajských volbách odchází. Špičky strany kolem něho, to jsou političtí podnikatelé bez charismatu a silných myšlenek. Chybí jim však Filipova taktická zdatnost. Na obzoru není nikdo, kdo by stranu vytáhl ze šedi.

NE O vedení se uchází Kateřina Konečná. To je jednak zkušená politička, jednak mluví daleko radikálněji než Vojtěch Filip. Dalšími uchazeči jsou představitelé „levicového“ křídla komunistů, lidé, kteří jsou ochotni daleko více navazovat na předlistopadovou minulost. Tito uchazeči mohou otočit kormidlem a udělat z „režimní“ strany protirežimní. To by mohla být budoucnost novodobých komunistů.

Sňatek s Babišem je smrtící

ANO Andrej Babiš je silná osobnost a tvrdý lídr, který jde za úspěchem doslova „přes mrtvoly“. Své koaliční partnery využívá a vysává, dokáže si přisvojit každý úspěch vlády. Přesvědčila se o tom už sociální demokracie v minulém období, když jí odlákal většinu voličů. To se teď děje i komunistům. Andrej Babiš totiž umí dobře oslovit starší a chudší lidi, kteří jí dříve dávali hlasy.

NE KSČM není s hnutím Ano přímo ve vládě, jen ji toleruje. Komunisté se umí proti vládě vymezit a prosazovat svůj program, například teď, co se týče peněz pro armádu. Neúspěch v krajských volbách lze přičíst spíše únavě z Vojtěcha Filipa a jeho pragmatismu. S novým vedením naberou komunisté druhý dech.