ANO Sociálními sítěmi se šíří řada nepravdivých zpráv, takzvaných hoaxů. Celá koronavirová krize je podle nich vymyšlená, aby lidem mohl být vpraven do těla řídicí čip. Očkováním. Poněkud racionálnější je obava, že vakcíny byly schváleny narychlo a mohou mít vedlejší účinky. Stále větší je také počet těch, kdo bojují proti každému očkování. Na základě „zaručených“ zpráv je považují za zlo.

NE Matoucí zprávy se šíří jako vichřice. Vedle sociálních sítí jsou tu však seriózní média, která dokážou tyto nesmysly uvést na pravou míru. Lidé mají dost zdrojů, aby si ověřili, co je fakt a co lež. Podle výzkumů veřejného mínění velká většina chápe, jak je covid nebezpečný. Očkování potřebují zejména starší a nemocní lidé. Není pochyb o tom, že se nechají očkovat.

Nepřijde dost lidí

ANO Zejména mladší neberou koronavirus vážně. Covid jako by se jich netýkal. Buď nemají vůbec žádné příznaky, nebo velmi lehký průběh nemoci. Nejen pro ně, ale i pro další je návštěva očkovacího místa, čekání a zejména druhá dávka otrava. Po všem, co prožili, si chtějí odpočinout. Pokud bude očkování pouze dobrovolné, raději se vydají na nákup.

NE I ti, kteří nejsou přímo ohroženi na životě, jsou koronavirem nesmírně omezeni na svobodě. Každému musí být jasné, že jedině, když bude proočkována většina obyvatel, covid zeslábne nebo dočista zmizí, jako zmizely pravé neštovice. Každý, kdo má zdravý rozum, bude chtít očkování nejen pro sebe, aby mohl bez zábran cestovat, ale i proto, aby ochránil druhé.

Povinnost je normální

ANO Očkování proti nejzávažnějším chorobám je u nás povinné už v dětském věku. Díky tomu byly některé zcela vymýceny a jiné potlačeny. Koronavirus je nová infekce, kterou je potřeba zničit, pokud má země dál prosperovat. Jde o naprosto výjimečnou situaci pandemie. Stát musí najít odvahu v rámci nouzového stavu nařídit očkování všem obyvatelům.

NE Epidemie stála mnoho životů a zasáhla do chodu společnosti. To neznamená, že státní orgány mají právo nutit lidi k něčemu, co si nepřejí. Vláda sama nese vinu na tom, jak nás druhá vlna postihla. Kdo ví, zda očkování, které přináší, je řešením. Každý má plné právo se rozhodnout sám za sebe a své děti.