I když nám to nemusí být milé, zdá se, že je před námi poměrně dlouhé období, které strávíme více doma než kdekoli jinde. Je možné si tohle omezení trochu zpříjemnit? Jistě. Vždyť komu by se chtělo věčně odskakovat od rozdělané práce k pračce, chladničce, televizi, vypínačům světel a dalším domácím spotřebičům, které jsou už vesměs chytré a lze je ovládat na dálku přes jednoduché aplikace. A pojďme ještě dál: chytrá nemusí být jenom domácnost, ale také domácí kancelář. Proč riskovat cesty do firmy nebo na úřad, když lze všechno vyřídit z pohodlí domova, včetně bezpapírového podepisování a razítkování?

Během první vlny koronaviru letos na jaře odešly na home office, ať již dobrovolně, nebo povinně, více než dvě třetiny živnostníků a zhruba třetina zaměstnanců soukromých firem, státních úřadů a institucí místní samosprávy. Do konce letošního roku bude toto číslo ještě narůstat. Práce z domova ale představuje velkou výzvu, pokud máte zároveň pečovat o děti, které kvůli pandemii musely přejít na distanční výuku, vláda jim zrušila veškeré kroužky i sportování, a navíc do toho musíte stíhat i klasické domácí práce, jako jsou vaření, úklid či praní prádla.

Základem je bezpečná síť

Jak mohou pomoci chytré domácí spotřebiče a speciální aplikace? Chytrá domácnost není žádnou novinkou, alespoň jeden inteligentní spotřebič dnes vlastní prakticky každý. Nyní jde o to, jak tato chytrá zařízení propojit a naučit spolupracovat ku prospěchu všech členů domácnosti. Základem je stabilní, a pokud možno rychlé připojení k internetu. S ním souvisí i zabezpečení domácnosti před kybernetickým útokem.

Největší slabinou domácích sítí je router. Drtivá většina lidí jej nemá náležitě zabezpečený. Antivirové společnosti v pravidelných reportech upozorňují, že router obvykle zůstává nastaven tak, jak jej naistaloval a zprovoznil poskytovatel internetového připojení, tedy s předvídatelným heslem typu „12345“ nebo dokonce úplně bez hesla. Takové routery jsou otevřenou branou do vaší domácí sítě a ke všem připojeným zařízením. Útočník skrze ně může napadnout váš chytrý televizor, notebook, mobilní telefon, webkameru v dětském pokoji nebo i chytrý systém zabezpečení domácnosti.

První věc, kterou by měl proto každý po instalaci routeru udělat, je změna hesla. Pokud jste tak neučinili dříve, udělejte to nyní. Ochráníte tak nejen sebe, ale pokud pracujete z domova na vašem osobním počítači nebo notebooku, zabráníte tak úniku citlivých firemních dat či nežádoucímu úniku informací. Tím nemusí být jen stahování souborů, ale i nechtěný monitoring elektronické komunikace včetně videokonferenčních hovorů s kolegy či nadřízenými.

Pozor na správné zabezpečení

Samostatnou ochranu si zaslouží i jednotlivá chytrá zařízení, která používáte k práci. Pokud již nemají integrováno vlastní zabezpečení proti kybernetickým útokům, je dobré myslet na to, že hacker se může nabourat nejen do notebooku nebo smartphonu, ale i do tabletu či chytré televize. Možná se ptáte, jak by mohl být zneužit právě televizor? Jednoduše. Ty dnešní chytré mají integrovanou webkameru, aby je bylo možné využít pro komunikační aplikace a k videochatům. Právě tato webkamera může být lehce zneužita jako špionážní prostředek a použita k on-line vydírání. Televizor se také může stát terčem takzvaného ransomware útoku, kdy hacker infikuje přijímač speciálním virem, který zašifruje jeho obsah a žádá po uživateli výkupné.

Veškerá chytrá zařízení v domácnosti mohou být také hromadně zneužita k tzv. botnet atakům, kdy je hackerská skupina použije pro masový útok na některé internetové servery. Všechna napadená zařízení v jeden okamžik vysílají požadavek na napadený server a ten se pod tíhou těchto požadavků zhroutí. Zneužitá domácnost se o tom ani nemusí dozvědět.

Ale dost o kybernetických útocích. Správně zabezpečená chytrá domácnost představuje skvělého pomocníka, který velmi usnadňuje práci. Přes chytrý televizor nebo dokonce chladničku můžete ovládat veškerá další smart zařízení, zrcadlit si obsah telefonu na nejrůznější obrazovky, sdílet videokonferenci na televizoru nebo displeji chladničky v kuchyni. Což se hodí, když potřebujete být „v práci“ a zároveň vařit dětem oběd.

Home office, jak jste ho neznali

A to jsme se ještě nezmínili o šikovných aplikacích, které dokážou home office povýšit na úroveň práce z kanceláře. Pokud v zaměstnání pracujete s dokumenty, musíte je podepisovat, razítkovat, rozesílat a archivovat, těžko si dokážete představit, jak to vše lze zvládnout bez fyzické přítomnosti. Ono to je ale jde. Stačí přejít na „bezpapírovou“ kancelář, kdy se všechny dokumenty vyřizují digitálně. Na začátku ovšem musí být někdo, kdo je naskenuje a vloží do firemního systému v elektronické podobě. Poté už je můžete pomocí chytrých nástrojů a služeb spravovat on-line i na dálku, prakticky odkudkoli. Čili i editovat, měnit, elektronicky podepisovat, razítkovat a opatřovat časovou pečetí, archivovat a samozřejmě i skartovat.

Je to dokonce tak jednoduché, že vám k tomu stačí jenom aplikace v mobilním telefonu. Ať jste v karanténě, nebo izolaci, díky těmto chytrým nástrojům můžete vyřizovat nejen dokumenty, ale také interní firemní záležitosti, jakými jsou různé žádanky a další formuláře, to vše vzdáleně bez nutnosti fyzické přítomnosti v kanceláři. A třeba i ve spojení s datovou schránkou, kterou si kvůli pandemii koronaviru zakládá a aktivuje stále více lidí. Nemusíte tak zbytečně chodit ani na poštu nebo na úřady – vše vyřídíte z vašeho notebooku a ještě k tomu ušetříte za poštovné, protože komunikace s úřady datovou schránkou je zdarma. Je pravda, že za datové zprávy zasílané soukromým subjektům se platí, ale stále to vyjde levněji než klasický doporučený dopis, kvůli kterému musíte na poště vyplňovat podací lístek.

Rodičovské zámky a UV čističky

Nezapomínejte však pro samou práci na děti. Je jasné, že teď budou trávit více času u displejů různých chytrých mobilních zařízení. I proto je dobré pamatovat na praktické aplikace rodičovské kontroly, které odfiltrují škodlivý obsah. Také se na nich dá stanovit denní limit pro hraní her, abyste měli kontrolu, kdy mají on-line výuku a kdy mastí Minecraft. Stejně tak rodičovské zámky na chytrých televizorech spolehlivě zabrání tomu, aby se vaši potomci dívali na nevhodný obsah. Pro kvalitní distanční výuku je pak praktické vybavit školáka webkamerou, případně tabletem, s nímž může absolvovat on-line vyučování kdekoli v domácnosti, aniž by přitom rušil svoje okolí nebo naopak okolí rušilo jeho.

Nezapomeňte také, že mobilní telefon nebo tablet jakožto zařízení denní potřeby mívají displeje zašpiněné často více, než je záchodové prkénko. Právě přes ně se můžou šířit různé bacily a viry, koronavirus nevyjímaje. Proto je dobré dbát na jejich pravidelné čištění. To můžete provádět buď fyzicky hadříkem a tekutou dezinfekcí, nebo se spolehnout na modernější řešení – UV čističku, která telefon spolehlivě zbaví všech choroboplodných zárodků po celém vnějším plášti. A když už jsme u sofistikovaných čističek, věděli jste, že existují dokonce speciální šatní skříně, které dokážou prádlo dezinfikovat a zbavit nežádoucích nečistot i bacilů? Vložíte do nich oblek, bundu nebo kabát a po tříhodinovém očistném cyklu je máte vyprané, vyžehlené a vydezinfikované.

Pokud holdujete spíše tradičnímu praní, asi uvítáte pračku, která dokáže zvládnout jakýkoli prací cyklus za polovinu obvyklé doby a ještě do ní můžete kdykoli během provozu doplnit kus prádla, na který jste zapomněli. Samozřejmě jde o chytré zařízení, které stačí naplnit prádlem a spustit na dálku přes mobilní aplikaci v době, kdy se vám to hodí.

Chytrá chladnička zase disponuje centrálním Smart Hubem pro celou inteligentní domácnost, takže ji ani nemusíte otvírat, abyste zkontrolovali, co máte dokoupit v obchodě. Sama vám zprostředkuje obraz vnitřku pomocí vestavěných kamer a displeje na dvířkách. Také myčky lze kontrolovat a ovládat prostřednictvím aplikace kdykoli a kdekoli, ze sedačky v obýváku nebo cestou z práce. A pokud si zrovna chcete na chvilku odpočinout nebo konečně usne dítě, lze třeba díky funkci Silence On Demand okamžitě snížit hladinu hluku na půlhodinu na naprosté minimum. Často používané programy a nastavení je možné uložit a spustit jediným dotykem prstu, ať už přímo na ovládacím panelu myčky, nebo v aplikaci na mobilu či tabletu. Máte plné ruce? Žádný problém! Spotřebiče můžete ovládat také pomocí hlasových povelů s asistenty Amazon Alexa nebo Google Assistant.

Inteligentní spotřebiče a zařízení

Logitech Pro Stream Webcam C920. Zařízení umožňuje nahrávání videí a streamování ve Full HD rozlišení při 30 snímcích za vteřinu. Kamera neustále optimalizuje výstup tak, aby byl zajištěn ostrý obraz po celou dobu. Navíc je vybavená dvěma mikrofony po obou stranách kamery, váš hlas tak bude znít jasněji a přirozeněji. www.logitech.cz



USB disk Kingston DataTraveler 2000 s hardwarovou klávesnicí. USB disky se ztrácejí poměrně snadno a nezřídka i s citlivými daty. Řešením může být využití šifrovaných, které splňují i ty nejpřísnější bezpečnostní kritéria. Disky jsou vybaveny vlastním hardwarovým kryptováním a díky integrované klávesnici není nutné instalovat žádný software nebo ovladače. www.kingston.com



Chladnička Samsung Family Hub. Hledáte při vaření recepty na mobilu nebo tabletu? S touto chladničkou si je pohodlně najdete na velkém displeji přímo na dvířkách. A nejen to. Můžete přes něj ovládat celou chytrou domácnost, psát si vzkazy, dívat se dovnitř, aniž byste otevřeli dvířka, nebo se nechávat upozornit na prošlé potraviny. www.samsung.cz



Zásuvka D-Link DSP W118 ovládaná mobilem. Ať už jste doma, nebo na cestách, prostřednictvím mobilní aplikace mydlink můžete na svém telefonu či tabletu zkontrolovat a nastavit všechny spotřebiče připojené do chytré mini wi-fi zásuvky. Na dálku můžete zařízení zapnout i vypnout nebo nastavit pravidla podle časového plánu a automatizovat svou domácnost.



Antibakteriální UV čistička s funkcí bezdrátového nabíjení. Zařízení zničí až 99 % nebezpečných bakterií a zárodků pomocí UV světla. Navíc vám poslouží jako bezdrátová nabíječka. Spolehlivě vyčistí mobilní telefon i menší předměty. www.samsung.cz

Volně stojící myčka nádobí PerfectDry Bosch. Systém PerfectDry založený na technologii Zeolith se postará o sušení s menší spotřebou energie i u obtížně schnoucího nádobí, systém košů Max Flex Pro o spolehlivé uložení nádobí, Extra Clean Zone pomůže s mytím silně znečištěných kusů. Díky technologii Home Connect myčku můžete ovládat v aplikaci na mobilu či tabletu i hlasovými povely. www.bosch-home.com/cz



Parní generátor Tefal Pro Express Ultimate+. Prádlo můžete mít vyžehlené během chvíle a síla páry zahubí viry a bacily. Kombinuje nejsilnější parní ráz (až 650 g/min) pro jakkoli složité záhyby s technologií Smart Steam: inteligentní čidlo, které rozpozná pohyb, a žehlička vypouští automaticky potřebné množství páry. www.tefal.cz



Herní TV Hisense 65U7Q. Zařízení používá přímé podsvícení celé ULED obrazovky pomocí kvantových teček Quantum Dot a technologii Local Dimming s 90 nezávislými stmívacími zónami. Přístroj umožňuje využívat i velké množství předinstalovaných aplikací včetně českých, lze zobrazit i obsah z mobilu, například fotky, hudbu a videa, nebo streamované filmy z HBO GO. www.hisense.cz



Čistička vzduchu Dyson Pure Humidify & Cool. Inteligentní přístroj je vybavený utěsněným 360° filtračním systémem a inteligentními senzory, takže automaticky a průběžně diagnostikuje a zachytí ultra jemné částice či alergeny. Díky aplikaci máte navíc možnost nastavit podmínky ve vaší domácnosti odkudkoli. www.dyson.cz



Chytrý zámek Linus Yale. Prostřednictvím mobilní aplikace Yale Access lze zámek zamykat a odemykat odkudkoli je zrovna potřeba nebo si ověřit příchod dětí ze školy domů či poskytovat virtuální klíče hostům. V rámci řešení inteligentních domácností spolupracuje zámek také se systémy Apple HomeKit a IFTTT, stejně jako hlasovými asistenčními službami Amazon Alexa a Google Assistant. www.alza.cz