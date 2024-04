Důležitou výhru zapsali děčínští basketbalisté v rámci 12. kola nadstavbové skupiny A1. Válečníci vyhráli na palubovce USK Praha 75:70 a díky dalším výsledkům jsou velmi blízko čtvrtému místu, které by zaručovalo v play-off výhodu domácího prostředí.

Děčínští basketbalisté - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

První poločas Děčínu nevyšel, nabral v něm jedenáctibodové manko. Po změně stran hosté ztrátu postupně umazávali a díky 28 bodům v poslední čtvrtině zápas definitivně zlomili. Válečníky potěšily i další výsledky – prohrály jak páté Pardubice, tak šesté Brno. Na oba celky má teď Děčín náskok dvou výher, čtvrté místo je tak velmi blízko.

Trenéři po utkání:

Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín: „Čekali jsme na USK hodně těžký zápas, což se obzvlášť v prvním poločase potvrdilo, protože jsme byli všude o krok později, nestačili jsme velmi dobré hře USK, který hrál rychlý protiútok, jeden na jednoho a útočně doskakoval. Druhý poločas jsme zlepšili obranu, bylo to o něčem jiném než do té doby. Fungovala nám slabá strana, obrana jeden na jednoho, byli jsme schopni zahrát rychlé protiútoky, které nám pomohly, a poté jsme začali přeměňovat střely zvenčí, což je v posledních zápasech naše slabina. To nám pomohlo dorovnat skóre a rozhodovalo se ve vyrovnané koncovce, ve které jsme byli o něco šťastnější a jsme za to rádi, protože vítězství z Folimanky je cenné.”

Martin Bašta, asistent trenéra USK Praha: „Hráli jsme poměrně slušný poločas s jedenáctibodovým vedením. Bohužel, zápas nás stál v úvodu třetí a čtvrté čtvrtiny, kdy jsme totálně vypadli z role a dělali jsme spoustu individuálních chyb. Soupeř nás trestal, a tak se v poslední čtvrtině dostal do desetibodového vedení. Myslím si, že jsme bojovali, ale v posledních zápasech nám chybí opravdu kousek k tomu, abychom to dotáhli do vítězného konce a trochu se chytili i psychicky. Nezbývá nám nic jiného, než tvrdě pracovat a z posledních dvou zápasů před předkolem si chceme odnést alespoň jednu výhru, abychom do této fáze soutěže nešli s tak dlouhou šňůrou bez výhry.”

Hráči po utkání:

Tomáš Pomikálek, křídlo BK ARMEX Děčín: „Za nás těžký zápas, věděli jsme, že na Folimanku se jezdí vždycky těžko. Specifikace haly nahrává klukům, kteří zde trénují. Naštěstí po prvním poločase, kdy jsme opravdu dřeli v obraně, ale byli jsme měkcí, nedali jsme žádnou ránu a spíše jsme je dostávali a domácí měli útočné doskoky, tak jsme se o něco zlepšili a začali jsme více makat. Dávali jsme si větší pozor na doskoky a díky tomu, že jsme něco trefili v útoku, dokonce i nějaké trojky, tak jsme to dotáhli k tak těsnému vítězství a já jsem za něj strašně rád!”

Dalibor Vlk, křídlo USK Praha: „Dnešní zápas jsme mohli vyhrát, první poločas jsme hráli tak, jak jsme chtěli a vyhrávali jsme o deset bodů. V tom druhém jsme přestali hrát kolektivně, bohužel jsme si to prohráli úplně sami. Děčín se vrátil do zápasu trojkami a my už na něj v koncovce nestačili. Nyní se musíme soustředit na to, abychom vyhráli alespoň jeden zápas a posunuli se na sedmou příčku.”

Utkání hvězd v Opavě bavilo! Walton nejužitečnějším hráčem

USK Praha - BK ARMEX Děčín 70:75 (16:16, 41:30, 53:47)

Body USK: Samoura 14 (7 doskoků), Šafařík 12 (1x 3), Vlk 11 (3), Williams 10 (2x 3, 7 doskoků), Vyroubal 7 (1x 3), Petružela 5, Švec 4 (7 asistencí), Mbida 4, Palas 2, Fuxa 1.

Body Děčína: Ogundiran 20 (2x 3, TH 6/8, 7 získaných faulů), Walton 16 (7 doskoků, 6 asistencí, 8 získaných faulů), Kroutil 9, Pomikálek 8 (1x 3), Šturanovič 8 (8 doskoků), Svoboda 7 (1x 3), Macháč 4 (6 doskoků), Štěrba 3 (1x 3).

Střelba za 2 body 20/45:21/35, za 3 body 7/21:5/22, TH 9/20:18/28. Doskoky 38:41 (útočné 11:8), asistence 21:17, ztráty 11:14, fauly 24:22. Diváci: 331.