Skoro tisícovka diváků viděla od začátku hodně ofenzivní basketbal, v poločase padlo 107 bodů. „Zápas jsme začali famózně a vedli už o jedenáct bodů. Začátek byl celkem fajn a bylo vidět, že jsme byli natěšení na první zápas. V první čtvrtce ale začal náš celozápasový problém. Naše obrana nebyla tak neprostupná, jak by měla být. Ostrava, která má velmi zkušený mančaft, nás začala trestat při našich zmatcích v obraně,“ řekl Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX ENERGY Děčín.

Severočeši se dostali do rozhodujícího náskoku na konci třetí čtvrtiny. V té poslední ho pak udrželi a oslavili první výhru v sezoně. „Naše obrana nebyla dobrá celý zápas, ale díky tomu, že jsme na naše poměry nadstandardně dobře stříleli, jsme zápas dovedli do vítězného konce. Za to jsme moc rádi, protože utkání to bylo těžké. Teď ho ale musíme hodit za hlavu, zlepšit obranu a připravit se na duel na USK,“ dodal Grepl.

„Gratuluji Děčínu k úspěšnému vstupu do sezóny. My jsme přijeli s obavami, jak bude vypadat organizace naší hry, protože nový rozehrávač se připojil teprve včera. Navíc nám chybí hlava týmu Matěj Majerčák. Myslím si, že jsme se s tím popasovali dobře. Úvod byl nervózní a měli jsme tam plno ztrát. Pak jsme se ale vzchopili a hráli vcelku solidně v útoku. Obrana nám však hořela, vázla komunikace a dělali jsme hrozně hloupé chyby. Nevraceli jsme se do obrany, přestože jsme se na to připravovali, to nám dnes zlomilo vaz,“ zhodnotil utkání Adam Choleva, kouč Ostravy.

Ve velmi dobrém světle se představil Isaac Davidson. Děčínská posila z Nového Zélandu nasázela 23 bodů a trefila čtyři trojkové pokusy. Stejný bodový zisk zaznamenal také Jordan Ogundiran.

BK ARMEX ENERGY Děčín - NH Ostrava 103:94 (25:25, 54:53, 76:71)

Body Děčína: Ogundiran 23 (2x 3, TH 5/7, 9 asistencí, 3 zisky, 5 získaných faulů), Davidson 23 (4x 3), Štěrba 14 (2x 3, 7 doskoků), Walton 12 (7 doskoků, 8 asistencí), Pecháček 10 (1x 3), Pomikálek 8 (1), Kroutil 7 (2), Macháč 6, Bobek 0.

Body Ostravy: Autrey 19 (2x 3, 8 doskoků, 10 asistencí), M. Svoboda 18 (3x 3), Heinzl 16, Sidarevicius 12 (TH 8/10, 6 asistencí), Škranc 10 (2x 3), Manigault 8, Š. Svoboda 5 (1x 3), Snopek 4, Thomas 2, Gniadek 0, Čank 0.

Střelba za 2 body 23/34:27/41, za 3 body 12/35:8/26, TH 21/27:16/22. Doskoky 35:32 (útočné 12:9), asistence 24:20, ztráty 11:14, fauly 18:21. Diváci: 960.