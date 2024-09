„Vzhledem k dlouhodobé spolupráci, především s dodavatelem energií ARMEX ENERGY, se obě strany zároveň dohodly na změně názvu A týmu,“ prozradil Lukáš Houser, GM děčínských basketbalistů na čtvrteční tiskové konferenci. Nechyběli na ní i další – Tomáš Horyna, zástupce generálního partnera ARMEX ENERGY a. s., trenér Tomáš Grepl, kapitán Tomáš Pomikálek, nová posila z Opavy Adam Pecháček a klubová legenda Jakub Houška.

Válečníci budou nastupovat také ve vylepšených dresech. „Je tam samozřejmě nové logo, chtěli jsme to sjednotit, abychom to měli v jedné barvě. Partneři jsou na zadní části dresu, teď vypadá takový čistší. Moc to neznamená, ale je to zase krok směrem dál,“ usmál se Houser.

Skupina ARMEX zůstává generálním partnerem klubu i pro sezonu 2024/2025. Jedná se o desátou sezonu vzájemné spolupráce. „Máme radost, že je ARMEX ENERGY energií děčínského basketbalu. Díky dlouhodobě silné ekonomické stabilitě firmy i celé skupiny můžeme touto formou podpořit rozvoj sportu a dobročinných aktivit v regionu,“ uvedl Tomáš Horyna, zástupce generálního partnera ARMEX ENERGY a. s.

„Rozpočet A-týmů zůstává za podpory partnerů, města Děčín a návštěvnosti ARMEX Sportcentra v podobné výši,“ doplnil GM Děčína.

Tomáš Grepl na tiskové konferenci BK ARMEX ENERGY Děčín. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Severočeský klub vstupuje do své 80. sezony, zároveň také do 35. sezóny v nejvyšší soutěži, z čehož nepřetržitě do 32. sezony v samostatné NBL. „Základním cílem je postup do skupiny A1 a následně play-off Kooperativy NBL. Motivací musí být postup do semifinále, tedy přímých bojů o medaile. V Československém poháru pak postup na závěrečný turnaj FINAL 8, který se odehraje v Bratislavě,“ zdůraznil Houser.

Novinka čeká také na fanoušky, kteří si budou pořizovat permanentní vstupenky. „Nově budeme nabízet permanentky pouze na základní části. Fanoušci to kvitují, nejsme jediní, kdo jde podobným směrem,“ usmál se Houser.

BK ARMEX ENERGY Děčín jako první basketbalový klub v republice zakládá Nadační fond Válečníků. Pod palcem ho bude mít Jakub Houška, děčínská klubová legenda. „Kdo mě zná tak ví, že jsem udělal řadu charitativních akcí. V poslední době jsme s Lukášem přemýšleli, kam to posunout. Kamarádím se s klukama z teplického fotbalu, kteří mě přivedli právě na myšlenku založit nadační fond. Je to i vizitka toho, jak se klub chová. K dětem nebo prostě k lidem, kteří potřebují pomoct. Rozjedeme to už o tomto víkendu. Rádi bychom pomohli sportovním klubům, které zasáhla povodeň,“ prohlásil Houška. Vše bude vedeno na transparentním účtu, kdokoliv do něj může nahlížet.

Lukáš Houser se také dotkl samotné děčínské sportovní haly. Není tajemstvím, že ARMEX Sportcentrum potřebuje péči. „V příštím roce by se měla za pomoci města Děčín, jako vlastníka objektu, zrekonstruovat vzduchotechniku, která je v současné chvíli v havarijním stavu,“ konstatoval. Dále se bude řešit projekt rekonstrukce šaten ve staré části haly, především pro mládež. Chystá se plán pořízení nových zařízení basketbalových košů, včetně nutných úprav. Počítá se také s navýšením kapacity sedících míst o 80 na mobilních tribunách.

Právě nevyhovující hala stojí proti účasti děčínských basketbalistů v evropských pohárech. „S tím právě souvisí ten projekt na koše. Ligu mistrů tady nemůžeme nikdy hrát, to je jasné. Na výjimku by to mohl být FIBA Europe Cup. Děláme všechny kroky, aby se to podařilo. Byl by to další klubový posun,“ dodal Lukáš Houser.