Basketbalisté Děčína zvládli utkání na půdě Kolína, kde po dobrém výkonu v útoku vyhráli v ofenzivně laděném zápase 109:83. Nadále tak v nadstavbové skupině A 1 drží čtvrté místo.

Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Válečníkům chyběl nejlepší střelec Matěj Svoboda, na palubovce to ale nevadilo. Velmi dobře ho zastoupili jiní – kapitán Tomáš Pomikálek dal 23 bodů, Ogundiran jich nasázel 20. Hosté měli skvělý vstup do zápasu, dostali se do vedení 22:8 a otěže zápasu pevně drželi ve své moci.

„Pro nás velmi těžká výhra, protože minule jsme v Kolíně prohráli, takže jsme chtěli předvést lepší výkon. To se nám hlavně v prvním poločase povedlo. Domácí tým nás pak ve třetí a čtvrté čtvrtině trápil trojkovou střelbu, protože dal patnáct trojek z pětatřiceti pokusů, a to je skvělá úspěšnost. Ale ten náskok byl na naší straně tak veliký, že nakonec jsme zápas dotáhli do relativně poklidného konce. Na naše poměry. Samozřejmě jsme za to rádi a vážíme si toho," přiznal Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín.

FOTO, VIDEO: Šmicer jako kouč, sportovní hvězdy na palubovce. CombatBall bavil

„Gratuluju Děčínu, byl dneska lepší. My jsme neměli nárok, hráli jsme špatně obranu čtyřicet minut a dostali jsme sto bodů," stručně pravil Predrag Benaček, kouč Kolína.

BC GEOSAN Kolín - BK ARMEX Děčín 83:109 (16:29, 35:55, 61:86)

Body Kolína: Bistrovič 17 (4x 3), Halada 13 (2x 3), Novák 12 (4x 4), Boškovič 11 (6 doskoků), Veljkovič 10, Číž 9 (2x 3, 10 asistencí), Novotný 9 (3x 3), Stegbauer 2.

Body Děčína: Pomikálek 23 (3x 3, 6 doskoků), Ogundiran 20 (2x 3, 11 doskoků, 6 asistencí), Macháč 14, Kroutil 14 (3x 3), Šturanovič 10, Walton 8 (1x 3, 6 8 asistencí), Štěrba 7 (1x 3), Mach 4, Slowiak 4 (8 asistencí), Bobek 3 (1x 3), Rozsypal 2.

Střelba za 2 body 12/24:29/43, za 3 body 15/35:12/28, TH 14/21:15/20. Doskoky 26:41 (útočné 7:14), asistence 25:29, ztráty 9:5, fauly 20:20. Diváci: 418.