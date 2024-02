Potřebovali porazit výsledkově trápící se Kolín aby navázali na cenný úspěch z Opavy. Sice to drhlo, ale podařilo se. Děčínští basketbalisté vyhráli 92:84 a nadále se těsně drží v první čtyřce nadstavbové skupiny A 1.

Trenér Tomáš Grepl a A.J. Walton při vítězném utkání proti Kolínu. | Foto: BK ARMEX Děčín/Luděk Černý

„Je to super výhra, to ano. Náš výkon musí být ale lepší. Máme stále na čem pracovat,“ zhodnotil utkání Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín. Narážel tak na první poločas, který Válečníci prohráli 38:39. „Potom, co předvedeme velmi dobrý výkon, si myslíme, že jsme dobří i v dalším zápase. Ale tak to není. To je náš problém. Přesně se to ukázalo v prvním poločase, kdy jsme neběhali, nebojovali, nedoskakovali,“ kroutil hlavou.

Zlom přišel po změně stran, kdy Severočeši předvedli ofenzivní uragán. Kolínu nasázeli za třetí čtvrtinu 33 bodů, navíc po třech minutách poslední části hry vedl Děčín už 84:64. Jenže pak domácí výkon uvadal, hosté vycítili šanci a přiblížili se na šestibodový rozdíl. Závěr si ale Válečníci pohlídali.

Walton našel řešení, aby nemluvil. Žvýkačka po celý zápas

„Ve druhém poločase to už bylo o něčem jiném. Rozběhli jsme se, začali předvádět úplně jiný basketbal, měli střely a dobrou obranu. Dokonce jsme v jedné pasáži trefovali i trojky a utekli na plus dvacet. Ale pak přišel náš druhý problém. Soupeře jsme nechali docvaknout pod deset bodů a svým způsobem jsme vlastně hráli zase koncovku,“ dodal Tomáš Grepl.

Kolín prohrál i třetí nadstavbové utkání a je osmý. „Děčín dnes zaslouženě vyhrál, byl mnohem lepší na doskoku. Rozhodly naše ztráty a jeho útočný doskok. Absence Adama Číže byla znát, ale vlastně i to, že máme úplně jiný tým, než se kterým jsme sezónu začali. Mámě zraněné a nejvíce nás trápí rozehrávka a organizace hry. Máme také problém s doskokem a chybějí nám hráči, dva, tři, abychom se mohli dostat tam, kde jsme na začátku sezóny byli,“ litoval Predrag Benaček, trenér Kolína.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

V neděli čeká na Válečníky další třaskavé derby, od 18 hodin totiž nastoupí na půdě aktuálně třetího Ústí nad Labem. Tabulku nadstavbové skupiny najdete ZDE!

BK ARMEX Děčín - BC Geosan Kolín 92:84 (18:15, 38:39, 71:59)

Body Děčína: Svoboda 25 (3x 3), Ogundiran 18 (3x 3, 6 doskoků, 3 zisky), Walton 14 (2x 3, 7 asistencí, 3 zisky), Kroutil 11 (3x 3), Štěrba 9 (1x 3, 10 doskoků), Šturanovič 8, Macháč 4, Pomikálek 3 (1x 3).

Body Kolína: Halada 18 (2x 3), Boškovič 18 (3x 3, 7 doskoků), Veljkovič 16 (1x 3, 10 doskoků, 8 získaných faulů), Stegbauer 13 (3x 3, 8 doskoků), Novotný 10 (2x 3, 3 zisky), Goga 4 (7 asistencí), Novák 3 (1x 3), Bistrovič 2.

Střelba za 2 body 23/53:19/34, za 3 body 13/33:12/29, TH 7/11:10/13. Doskoky 48:38 (útočné 23:10), asistence 18:19, ztráty 6:17, fauly 18:17. Diváci: 890.