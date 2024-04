Už v úterý 16. dubna vypukne nejdůležitější část sezony. Děčínští basketbalisté mají před sebou první domácí zápas čtvrtfinále play-off proti Brnu. Pro své fanoušky si připravili příjemné překvapení.

Děčínská sounáležitost opět zafungovala. BK ARMEX Děčín, A NEW CHAPTER a Ladis Zeman spojili síly a vznikla z toho zbrusu nová Válečnická hymna, včetně originálního videoklipu.

„Chlapi z kapely A NEW CHAPTER jsou fanoušci Válečníků, a tak když přišli s nápadem složit hymnu, hned jsme nasedli na stejnou vlnu. Jak pro nás, tak i pro ně je basket v Děčíně vášeň, zábava, emoce. A stejně to máme i s muzikou. Pro náš klub je to tak další díl do mozaiky válečnické kultury,“ řekl na klubovém webu Lukáš Houser, generální manažer BK ARMEX Děčín.

Crossover/nu-metalová parta A NEW CHAPTER byla založena v roce 2010 v Děčíně. Jádro kapely tvoří téměř od počátku trojice Jakub JCob Linhart (zpěv), Dan Vitouš (kytara) a Kuba Stein (basa). K dnešnímu dni má na kontě sedm fyzicky vydaných nosičů (převážně kratších formátů typu EP) a přes 150 odehraných koncertů po celé republice.

Od roku 2021 kapela každoročně pořádá hudební open-air festival KEMP, který se koná vždy poslední srpnovou sobotu v krásných prostorách děčínského kempu. Hudba A New Chapter je energická, žánrově rozmanitá a nejlépe si ji vychutnáte při živých vystoupeních.

„V kapele jsme fandové děčínského basketu, proto nám bylo velkou ctí napsat skladbu, která bude pro Válečníky sloužit jako hymna burcující jejich vyhlášenou fanouškovskou základnu! Z tvůrčího hlediska to byl velmi zábavný proces a svým způsobem vystoupení z komfortní zóny - sportovní hymna je přeci jen malinko jiná disciplína, než skládání standardních songů. Zároveň jsme ale chtěli maximálně zachovat naši hudební tvář a pracovat v námi obvyklých žánrových mantinelech. Věříme, že právě to se podařilo, a teď už jsme jen natěšeni na reakce děčínského kotle. Mimochodem, 3. května představíme hymnu v rámci našeho koncertu v děčínském klubu Le Garage Noir poprvé živě - jste srdečně zváni,“ uvedl zpěvák kapely A NEW CHAPTER Jakub JCob Linhart.

