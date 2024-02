Obhájce trofeje v Českém poháru, BK ARMEX Děčín, po velkém procitnutí svého top skórera Matěje Svobody, autora 26 bodů, nakonec zvládl dramatickou bitvu druhého čtvrtfinále Louda Auto FINAL 8 Česko-slovenského poháru mužů. Nad slovenským Komárnem zvítězil 78:67, když poslední čtvrtinu ovládl 25:15.

Hráči v Praze nezapomněli, že je Valentýna. | Video: Kooperativa NBL

„I můj výkon a moje úspěšné střely přišly z toho, že jsme konečně v posledních pěti minutách začali hrát, jak jsme chtěli. Byli jsme agresivní, běhali jsme, získali jsme nějaké míče v obraně, mně padla jedna střela, druhá, získal jsme tím sebevědomí, všechny to strhlo a koncovku jsme si pohlídali," zhodnotil úspěšný děčínský závěr křídelník Matěj Svoboda.

Utkání bylo vyrovnané, rozhodlo se právě v poslední desetiminutovce, do které šel Děčín za mírného vedené 53:52. Walton začal ukrutně přitápět pod defenzivní kotel Válečníků a po dalších dvou trojkách Svobody, který v poslední čtvrtině nasázel 18 bodů, už bylo za stavu 75:67 v předposlední minutě jasno o postupu Děčína.

„Řekl bych, že jsme se prvních 35 až 37 minut rozběhávali, protože nám to nešlo. Byli jsme bez energie, takoví mrtví, možná to bylo tím brzkým časem, protože jsme všichni zvyklí po obědě spát a ne hrát. K podpoře fanoušků musím říct, že všichni víme, že jsou skvělí, a i kdybychom hráli ve tři ráno, přijela by jich plná hala nás podpořit. Patří jim velký dík," dodal Svoboda.

„V závěru už nám možná chyběly nějaké síly. Chybí nám dost hráčů, a když chybí síly, děláte špatná rozhodnutí. My tam ztratili čtyři, pět míčů za sebou, což se proti takovému týmu jako je Děčín, nevyplácí. Myslím si, že 37 minut to od nás ale nebyl špatný výkon, jen se musíme poučit z toho závěru. Děčín byl na každé pozici dvakrát nebo třikrát větší než my, dali jsme tak do toho všechno, pod košem jsme se s nimi prali dobře, a i když doskok soupeř vyhrál, ten rozdíl nebyl tak velký," pravil Martin Danielič rozehrávač BC Komárno.

Na semifinálového soupeře musí svěřenci Tomáše Grepla ještě čekat. Vzejde ze souboje Olomoucko - Levice, který se hraje ve středu ve 20 hodin. Děčín sehraje semifinále ve čtvrtek 15. února od 20 hodin.

BK ARMEX Děčín - BC Komárno 78:67 (24:21, 41:38, 53:52)

Nejvíce bodů: 26 Svoboda, 14 Walton, 9 Ogundiran - 18 Walker, 16 Gilbreath.