Dvoumetrový křídelník působil na univerzitě Sonoma State v USA, kde hrál NCAA v letech 2016-20. Od roku 2020 se pak začal objevovat jako profesionál ve své domácí soutěži. V regulerní "zimní" sezóně pak sbíral starty v jiném novozélendském týmu New Zealand Breakers hrajícím australskou nejvyšší soutěž. Vloni se pak objevil v dresu finského nováčka Lokoko Bisons Loimaa, s nímž udrželi silnou nejvyšší finskou Korisliigu. Isaac dosahoval v dresu Bizonů průměrů 31 minut, 14 bodů, 4 doskoky a 3 asistence celkem v 31 zápasech. Ve svém "letním" angažmá pak v dresu Franklin Bulls (kde se mimo jiné potkal s českým fanouškům dobře známým Lee Skinnerem) průměroval 27 minut, 11 bodů a 4 doskoky.

„Poslední díl skládačky kádru pro letošní sezónu máme. Isaac Davidson doplní tým na pozici křídla, kde zaplní prostor po odchodu Matěje Svobody. Nehledali jsme úplně typ Matěje, ale hráče, jenž se bude hodit do konceptu klubu i trenéra. Celkově jsme se snažili udržet tým co nejvíce pohromadě, a kde se to nepovedlo, tam ho co nejlépe doplnit. Vše samozřejmě v rámci možností našeho rozpočtu. Jak se nám to povedlo, ukáže až sezóna. Osobně ale věřím, že budeme opět konkurenceschopní, a to i za pomoci Isaaca, který je prvním hráčem z Nového Zélandu, který oblékne náš dres,“ řekl pro klubový web Lukáš Houser, generální manažer BK ARMEX Děčín.

Isaac je také členem novozélandské mužské reprezentace, v jejímž dresu naskočil do sedmi utkání v rámci FIBA Asia Cupu proti Indii, Libanonu, Filipínám, Sýrii, Jižní Korei, Austrálii a Jordánsku. Nejpovedenější duel měl proti Filipínám, kde stihl dát za 18 minut 10 bodů.

Davidson tedy kompletuje soupisku děčínských Válečníků a připojit k týmu by se měl ve druhé polovině srpna podobně jako navrátilec Jordan Ogundiran.

Zdroj: bkdecin.cz