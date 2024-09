Severočeši vstoupí do Kooperativa NBL v sobotu 21. září, kdy od 18 hodin hostí Ostravu. Tedy soupeře, kterého minulý rok porazili v bitvě o bronz. „Naším hlavním cílem je dostat se do první osmičky,“ jasně řekl 47letý děčínský kouč.

Pane trenére, jak hodnotíte přípravu? Výsledkově se vám extrémně dařilo.

Převážná část hráčů byla v přípravě zdravá a absolvovala kompletní program. Kromě Adama Pecháčka, který měl problémy s kyčlemi. Pak vypadl Tadeáš Slowiak, který si zranil kotník. Výsledky v přátelských zápasech jsme měli relativně dobré, já tomu ale nepřikládám velký význam. Věřím, že v posledním týdnu všechno vyladíme a budeme připraveni.

Jeden přípravný zápas byl „zajímavý.“ V německé Jeně jste odehráli poločas, do toho druhého už domácí, na popud svého kouče, nenastoupili. Zažil jste to někdy?

Už jsem to zažil. Osobně si myslím, že ten zápas nebyl abnormálně agresivní. Zajímavé bylo, jak se prezentoval domácí kouč. Znám ho, mám na něj svůj názor. Minulý rok s Jenou nepostoupil do Bundesligy, takže tam je asi velký tlak. To, že se rozhodl zápas ukončit, překvapilo v hale snad úplně všechny. Pro nás to není komplikace, prostě nám chybí dvacet přípravných minut.

Pojďme k zdravotnímu stavu vašeho kádru. Jste kompletní?

Do tréninku jdeme kompletní. Jen Tadeáš Slowiak bude zatím v posilovně rozhýbávat ten kotník. Věřím, že se dá do soboty, maximálně do příští středy do pořádku. Ostatní hráči jsou připraveni, pevně věřím, že nám to vydrží co nejdéle.

Jistě váš potěšilo, že loňský tým zůstal prakticky pohromadě, viďte?

Klub má určité možnosti. Já jsem rozhodně spokojený s tím, že se nám dokázalo ten kádr udržet. Jsem například rád, že zůstal Honza Štěrba.

Přesto tam nějaké přesuny byly. Co říct k novým tvářím?

Vyměnili jsme podkošového hráče, Maxe Šturanoviče nahradil Adam Pecháček. Adam by Maxe mohl dobře a kvalitně nahradit, v některých fázích zápasů by mohl být i lepší. Odchod Matěje Svobody do Nymburka je logicky velkým oslabením. Ale byl už čas na změnu, my mu přejeme, aby se mu co nejvíce dařilo. Místo něj je tady Isaac Davidson z Nového Zélandu. Je to skvělý chlapík do šatny. Pro všechny je hráč z Nového Zélandu novou zkušeností. Jeví se velmi dobře.

Skvělí fanoušci při utkání Děčín - Nymburk. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Jaké podle vás bude ligové rozložení sil?

Podle mě to bude zase velmi vyrovnané. Řadu zápasů budou rozhodovat těsné a napínavé koncovky. Nahoře určitě bude hrát Nymburk. Ten spodek pod ním? Myslím si, že tam každý může porazit každého. Klíčová bude momentální forma, přežijí nejsilnější. Jsou tady zajímavé hráčské přesuny. Autrey šel z Ústí do Ostravy, Svoboda z Děčína do Nymburka. Pecháček z Opavy do Děčína, Nábělek z Ústí do Olomoucka. Škatulata se docela hýbala. Důležité také bude, jak se kluby trefí do nových Američanů. Všechno ukáže čas.

Prozradíte, jaké budou letošní děčínské ambice?

Laťku máme za poslední roky nastavenou hodně vysoko. Vznikly z toho poznatky ke stavbě našeho kádru. U mě se nic nemění. Potřebuji celou sezonu pracovat na našem týmu, chci se s ním posouvat dopředu, chci podávat lepší a lepší výkony. Musí se postupně projevit větší sehranost, jinak tady nemám co dělat. Co se týče umístění, tak se držím při zemi. Cílem je dostat se do první osmičky. Jednou jsem si zkusil tu skupinu o deváté až dvanácté místo a byl to pro mě očistec. Uděláme všechno, abychom získali tu první osmičku. To je pro mě jediný a nejdůležitější cíl.

Jistě vnímáte, co se děje po celé republice. Opava už vyklízí v hale věci před velkou vodou…

Ta situace je špatná pro všechny v republice. Nejde samozřejmě jen o sportovce. Doufám, že se všechno brzy vrátí do normálu, je hrůza to pozorovat. Ať se to týká Opavy, nebo kohokoliv jiného. Po těch vedrech je to obrovská změna, je to šílené.