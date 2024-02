Složitý zápas, který moc ofenzivní krásy nepřinesl. Přinesl ale cennou výhru 69:60, díky ní si děčínští basketbalisté upevnili čtvrtou příčku v elitní nadstavbové skupině.

Děčínští basketbalisté doma přetlačili pražské USK. | Foto: Luděk Černý

V poločase to přitom měli lépe rozehrané Pražané, kteří šli do kabin se sedmibodovým náskokem. „Do zápasu jsme vstoupili z plného tréninku, takže borci měli trochu těžší nohy. Naši hru stavíme na fyzické kondici, kterou teď nemáme na úrovni, na které bychom ji chtěli mít. Takže holt teď nás to stojí těžší nohy, ale doufáme, že z toho budeme profitovat později,“ vysvětloval Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín.

„Bylo překvapivé, že jsme byli tak konkurenceschopní, tudíž trochu překvapení bylo naše poločasové vedení,“ divil se ještě po zápase Frank Kuhn, kouč USK Praha.

Po změně stran Válečníci přidali v ofenzivě, hosté se začali trápit v útoku a za druhý poločas dali pouhých 16 bodů. A přesně tolik bodů vyprodukovaly oba týmy v poslední čtvrtině.

„Dnešní zápas jsme urvali bojovností a obranou. Ve druhém poločase nám pomohla zóna. Za výhru jsme samozřejmě moc rádi, protože pro nás to byl důležitý zápas,“ dodal Grepl.

„Očekával jsem, že budou hrát víc zkušeně ve druhé půli, bylo těžké odolávat s naším mladým týmem. Celkově jsem spokojený s lavičkou, ale potřebuju víc od základní pětky. Abychom dnes vyhráli, potřebovali jsme, aby základ zahrál lépe,“ uzavřel vše Kuhn.

BK ARMEX Děčín - USK Praha 69:60 (16:22, 37:44, 59:54)

Body Děčína: Svoboda 13 (1x 3, TH 6/6), Kroutil 10 (2x 3), Walton 9 (5 získaných faulů), Pomikálek 9, Ogundiran 9 (6 asistencí), Šturanovič 7, Macháč 4, Štěrba 3 (1x 3), Slowiak 3, Mach 2.

Body USK: Švec 19 (4x 3, 7 doskoků, 7 asistencí, 6 získaných faulů), Fuxa 9, Mbida 9, Vlk 6 (1x 3), Palas 5, Samoura 4, Petružela 4, Šafařík 2, Ježek 2.

Střelba za 2 body 20/43:15/27, za 3 body 4/19:5/20, TH 17/23:15/24. Doskoky 38:43 (útočné 11:13), asistence 21:19, ztráty 14:16, fauly 24:23. Diváci: 910.