V základní části vyhráli Válečníci oba vzájemné zápasy. Doma porazili Ústí nad Labem 93:82.Zdroj: Sluneta Ústí nad Labem

Také druhé utkání v základní části se stal kořistí Děčína, který Slunetě opět nasázel přes 90 bodů. Doma v prosinci 2023 vyhrál zaslouženě. Ústecký Ty Nichols utkání nedohrál, byl vyloučený. „Myslím, že to vyloučení byla jen třešnička na dortu v negativním smyslu. Jeden z těch hlavních bodů je, že potřebujeme využívat silných stránek našich hráčů, což je u Lamba i Tye hra s míčem, ale když na to obrana reaguje, je třeba se podle toho také zařídit," pravil Šotnar. „Ohledně toho vyloučení Tye, on je vítězný typ, a jakmile cítí, že ten zápas utíká, tak umí předvést i takovou situaci, ale to je basket a přináší i takové situace. To nemění nic na tom, že Ty odehrál skvělý zápas," podotkl Grepl.