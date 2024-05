Stále vstřebávají zklamání ze semifinálové vyřazení. Dlouhou sérii proti Ústí nad Labem, kterou děčínští basketbalisté nakonec ztratili 3:4, prostě jen tak nehodíte za hlavu.

Tomáš Pomikálek, kapitán BK ARMEX Děčín, během letošního play-off. Válečníky čeká proti Ostravě bitva o bronzové medaile. | Foto: Luděk Černý

Válečníci ale musí dát hlavu nahoru, sezona nekončí. Naopak. Mají velkou šanci po dlouhé době zakončit play-off vítězně. V pondělí 20. května od 18 hodin rozehrají na domácí palubovce prvním zápasem boj o bronz proti Ostravě.

„Získat bronz? Určitě je to stále velká motivace a věřím, že si to každý z nás uvědomuje,“ zdůraznil Tomáš Pomikálek, 34 letý kapitán BK ARMEX Děčín. Mimochodem, basketbalisté Děčína naposledy ukončili play-off výhrou v roce 1998. Tehdy z toho byl zisk prvních bronzových medailí.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Tome, pojďme ještě k sedmému zápasu v Ústí, které jste nakonec prohráli. Jak ho zpětně hodnotíte?

Rozhodla čtvrtá čtvrtina. Ústí našlo poslední zbytky sil, trefilo těžké střely a my už jsme bohužel nenašli odpověď. A samozřejmě s každou další střelou, kterou trefili, nám energie docházely dvojnásob. Obzvlášť, když vidíte, že váš sen se pomalu rozplývá. Nicméně nás opět trápili ztráty, které tým, jako je Ústí, dokázalo rychle potrestat.

Ta semifinálové série byla, podle očekávání, hodně dlouhá. Co v ní podle vás rozhodlo?

Samozřejmě je to stále citlivé téma, ale nám nezbývá nic jiného, než se z toho oklepat, protože máme před sebou další velkou výzvu. V sérii, kdy hrajete takhle vyrovnaně a rozhoduje sedmý zápas už rozhodují opravdu detaily. Určitě to byly hlavně naše ztráty s kterými jsme se, hlavně v prohraných zápasech, trápili.

Nejvíce vyhrocený byl v semifinále pátý zápas. Vy jste byl aktérem „aféry plivanec.“ Jak na to zpětně reagujete?

To, co se stalo, se stalo. Člověk se stále učí, i já jsem zjistil, jak jsou emoce v některých momentech silné. Už jsem se za tuto „aféru“ omluvil, nebylo to rozhodně sportovní gesto, které by ke sportu patřilo. Takhle by se profesionální sportovec neměl chovat. Omlouvám se, ale za tím co jsem řekl, si stojím.

V pondělí vás čeká začátek „bronzové“ série proti Ostravě. Je těžké bude se na tenhle boj po bolestném vyřazení přepnout?

Pro mě osobně ne. Sezóna stále neskončila. Ať už semifinálová série byla jakkoliv náročná, tak najít síly na boj o bronz by nemělo být těžké. Navíc, jak nám v neděli řekl Lukáš Houser, končit play-off výhrou se nám už dlouho nepodařilo.



Ostrava odehrála v semifinále jenom čtyři zápasy. Může to pro vás být nevýhoda?

Tohle je těžké posoudit. Může to být výhoda v tom, že jste odpočatí. Na druhou stranu velká nevýhoda v tom, že vypadnete ze zápasového tempa. Myslím si, že už se to brzo dozvíme (úsměv).

Úchvatná série s hořkou tečkou. Děčín se rval do konce, hrát ale bude o bronz

Po 26 letech může Děčín zakončit play-off vítězné. Zajímavý pocit, viďte?

Jak jsem říkal, určitě je to stále velká motivace a věřím, že si to každý z nás uvědomuje.

Jak se cítíte? Přes sezonu jste se nevyhnul několika zraněním…

Cítím se skvěle. Stále mě to hrozně baví a o motivaci není nouze, což je podle mě nejdůležitější. A to, že občas přijde nějaké zranění, k tomu bohužel patří. Všemu se předejít nedá.

Máte tip na vítěze finále, kde se Ústí postaví Nymburku?

Samozřejmě jsem nad tím už přemýšlel. Ústí má v celé sérii ohromnou výhodu, že v podstatě nemá co ztratit. Navíc může být stále v euforii ze semifinále. Takže věřím, že hlavně na domácí palubovce se svými fanoušky v zádech mohou Nymburk hodně potrápit. Výhodou pro Nymburk je domácí palubovka a to, že mají širší lavičku. V sérii na čtyři vítězné zápasy mohou více rozložit síly, které by mohly Ústí v průběhu finále docházet. Kdybych musel tipnout vítěze, tak řeknu Nymburk, ale asi nevěřím, že to bude 4:0.