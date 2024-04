Basketbalisté Děčína zakončili další fázi sezony cennou výhru v moravské metropoli. Válečníci na palubovce Brna urvali vítězství 79:77 a v posledním kole nadstavby potvrdili čtvrté místo.

Děčínští basketbalisté vyhráli v Brně a zakončili tak úspěšně nadstavbovou část. | Foto: Basket Brno

Pro Děčín to vlastně byla generálka na play-off, protože Brno skončilo páté a oba týmy se potkají ve čtvrtfinále. Severočeši už představili pivota Boškoviče, který přišel v týdnu z Kolína. Blýskl se čtyřmi body. Napínavou bitvu otočili Válečníci v poslední čtvrtině, kterou vyhráli 16:13.

„My jsme do zápasu vstoupili špatně, jak se nám to stává v Brně pravidelně. Postupem času jsme se dostávali zpátky do zápasu a takto asi bude vypadat i play-off. Hrají týmy na čtvrtém a pátém místě, bude rozhodovat každá situace, momentální forma. Pro nás to dnes bylo šťastné vítězství, jelikož většinu zápasu jsme prohrávali," sportovně přiznal Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín.

Děčín táhl Walton s 19 body, Svoboda přidal 16, Ogundiran 12, Pomikálek a Kroutil po 10 bodech. Šturanovič zapsal 6 bodů, Boškovič dal 4 a Macháč 2.

„Zápas byl vyrovnaný, rozhodl asi doskok. Nemyslím si, že byl dnes jeden z týmů výrazně lepší, ale doskok je vždy důležitý a asi to byl faktor zápasu. Vyhrál šťastnější tým," řekl Tomáš Pomikálek, kapitán BK ARMEX Děčín.

Basket Brno - BK ARMEX Děčín 77:79

Body Brna: Půlpán 17 (1x 3, 8 asistencí), Soares 16 (7 doskoků), Křivánek 12 (1x 3), Krakovič 8 (1x 3, 7 doskoků), Dáňa 8 (1x 3), Lee 7 (1), Svoboda 3 (1), Musil 3, Šiška 3 (1x 3, 7 asistencí).

Body Děčína: Walton 19 (1x 3, 9 doskoků, 4 asistence), Svoboda 16 (3x 3, 7 doskoků), Ogundiran 12 (2x 3), Pomikálek 10 (7 získaných faulů), Kroutil 10 (3x 3), Šturanovič 6, Boškovič 4, Macháč 2.

Střelba za 2 body 20/40:21/40, za 3 body 7/25:7/26, TH 16/25:16/29. Doskoky 34:52 (útočné 14:22), asistence 23:14, ztráty 13:20, fauly 28:24. Diváci: 804.

Konečná tabulka nadstavby A 1: 1. Nymburk 28/8, 2. Opava 24/12, 3. Ústí nad Labem 24/12, 4. BK ARMEX Děčín 22/14, 5. Basket Brno 19/17, 6. Pardubice 18/18, 7. USK Praha 14/22, 8. Kolín 13/23.