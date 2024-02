Děčínští basketbalisté vstoupili do nadstavbové části těsnou domácí porážkou 76:79 s Pardubicemi, o které rozhodla úspěšná trojka Chatmana se samotného závěru. Aktuálně čtvrtí Válečníci si tak komplikují situaci v tabulce.

Děčínští basketbalisté doma podlehli Pardubicím. | Foto: Andrea Dostálová

Děčín se musel vyrovnat s virózou, jež se prohnala jeho kabinou a podepsala se například na zdravotním stavu Šturanoviče či Macha. Hosté postrádali zase Burdu a Svojanovského.

Utkání se rozhodlo v posledních čtvrtinách, domácí drželi vedení 76:74. Chatman ale další útok Pardubic přetavil ve dvě šestky, další trojka Svobody už cíl nenašla a Chatman v poslední vteřině vypálil těžkou trojku, která propadla děčínskou obroučkou.

GM Válečníků o fanoušcích, skladbě kádru, Opavě nebo cílech v nadstavbě

„Prohráli jsme střelou v poslední vteřině. Na to, že jsme nehráli vůbec dobře, jsme svojí bojovností dostali zápas až do koncovky. Tam jsme několikrát vedli o dva nebo tři body, ale nedokázali jsme výhru urvat. Je to obrovská škoda, protože domácí zápasy ztrácet nechceme. Pardubicím vyšlo to, že postavily zónovou obranu a my jsme nebyli schopni se dostat do trochu volnějších střeleckých pozic. A když už jsme je měli, nedali je. To je náš celosezónní problém a body z trojek nám chybí," smutnil Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín.

Děčínu nepomohlo ani 24 bodů Matěje Svobody, který byl nejlepším střelcem celého utkání.

„Chci pogratulovat svému týmu, Děčín je těžký soupeř, nikdy se nevzdává, hraje do poslední minuty a to předvedl i dnes. Taky bych chtěl pogratulovat trenérovi, který odvádí výbornou práci, je velmi emotivní. Plná hala a atmosféra byla opět výborná. Jsem velmi šťastný, že jsme hráli dobrou obranu, to je hodně podstatné. Prošli jsme si těžkým obdobím, teď vše vypadá naopak výborně. Ukázali jsme, že můžeme hrát s každým, nemusíme se nikoho obávat, jsme zpátky na cestě a pozici, kde jsme chtěli být a chceme mířit co nejvýše," liboval si Vanka Miljkovič, kouč Pardubic.

BK ARMEX Děčín - BK KVIS Pardubice 76:79 (21:29, 40:44, 57:57)

Body Děčína: Svoboda 24 (2x 3, 4 zisky), Walton 15 (2x 3, 8 doskoků, 9 asistencí), Ogundiran 15 (1x 3, TH 6/6), Kroutil 8 (1x 3), Pomikálek 6 (8 doskoků), Macháč 5, Štěrba 3 (1x 3, 8 doskoků).

Body Pardubic: Vyoral 19 (3x 3, 10 asistencí, 6 získaných faulů), Chatman 18 (3x 3), Šafarčík 13 (3x 3, 7 doskoků), Švrdlík 9 (7 doskoků), Škifič 7 (1x 3), Marshall 6, Pekárek 5 (1), Potoček 2.

Střelba za 2 body 20/32:17/31, za 3 body 7/29:11/26, TH 15/21:12/17. Doskoky 33:34 (útočné 8:6), asistence 22:16, ztráty 12:16, fauly 19:21. Diváci: 1053.