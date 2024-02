Sen o obhajobě skončil. Děčínští basketbalisté podlehli v semifinále Final 8 Česko-slovenského poháru týmu Patrioti Levice 81:96 a čeká na ně bitva o bronz. Tu sehrají v pátek 16. února od 16 hodin proti USK Praha.

Děčínští basketbalisté podlehli v pohárovém semifinále Levicím a čeká je souboj o třetí místo. | Foto: nbl.basketball.cz

O výsledku rozhodla především úspěšnost střelby. Děčín měl o 21 střel víc, přesto jich slovenský tým proměnil o 4 více (81/25 - 60/29). Levice daly také 14 trojek ze 30 pokusů, zatímco Děčín jen 5 z 35 střel. Nejlepšími střelci vítězů byli Wheeler (28) a Adaway (24), za Děčín dal Svoboda 22 bodů, Šturanovič 18 a Ogundiran 14.

„Klíčů k zápasu tam bylo víc. Velkou roli hrála veliká úspěšnost Levic, které skoro neminuly trojku, obzvlášť na začátku třetí čtvrtiny, kdy se zápas možná lámal. To byl rozdíl oproti jejich minulému utkání, kdy se Olomoucko dokázalo přitáhnout. Nám to Levice dlouho nedovolily. A celkově působily hladovějším dojmem, což rozhodovalo. Když jsme se ve čtvrté čtvrtině dotáhli na dvanáct bodů, věřili jsme ještě, že to půjde, ale je to velmi zkušený tým a proti našemu presu si to dokázal pohlídat. Získali fauly, proměnili šestky, my naopak ne a potom už jsme byli v křeči. Poslední zápasy nemáme úplně útočnou formu, v čemž nám Královka nepomohla, ale nebyl to hlavní faktor naší porážky," zhodnotil semifinálovou porážku děčínský basketbalista Tadeáš Slowiak.

Po první třetině dobře rozehraný zápas se v té druhé změnil v děčínskou frustraci, protože Válečníkům se vůbec nedařilo střelecky. Nedávali ani ty největší šance a naopak soupeř trefoval těžké trojky a získával stále větší náskok. Děčínští nakonec v této čtvrtině zaznamenali jen 12 bodů, z toho osm jich dal Šturanovič a v poločase ztráceli třináct bodů. O efektivitě střelby svědčí poločasový stav v trojkách - 1/12:8/17.

A jelikož se po změně stran náskok Levic ještě navýšil, bylo jasné, že sen o obhajobě vítězství v poháru se děčínským basketbalistům rozplynul.

„Udrželi jsme se v laufu. Hodně běháme, věříme si navzájem, jsme sebevědomí a dáváme tomu každý den všechno. A totéž jsme chtěli předvést i tady. Pokud jde o naše výborné procento trojek, máme dost natrénováno, včetně střelby, a je nám jedno, v jaké hale hrajeme. O Nymburku jsme už slyšeli hodně pochvalných věcí a jsme nadšení, že budeme hrát finále s takto špičkovým týmem," usmíval se Jalen Adaway, rozehrávač Levic.

Aktuální lídr slovenské basketbalové ligy se tak stal vítězem Slovenského poháru, ve finále vyzve Nymburk, který po třech letech získal Český pohár.

Na Děčín čeká v pátek duel o třetí místo s pražským USK (16 hodin). V tomto utkání zároveň půjde o stříbro v rámci Českého poháru.

BK ARMEX Děčín - Patrioti Levice 81:96 (24:23, 36:49, 55:77)

Body Děčína: Svoboda 22 (2x 3, 8 získaných faulů), Šturanovič 18 (9 doskoků, 6 získaných faulů), Ogundiran 13, Kroutil 10 (1x 3), Walton 9 (1x 3, TH 6/6, 7 asistencí, 3 zisky, 6 získaných faulů), Pomikálek 5 (1x 3, 6 doskoků), Štěrba 4.

Body Levic: Wheeler 28 (4x 3, TH 8/10, 9 doskoků), Adaway 24 (3x 3, TH 7/11, 10 doskoků, 9 získaných faulů), Kněževič 14 (3x 3, 4 asistence), Vrbica 11 (1x 3, 4 asistence), Solčanský 7, Howard 6 (1x 3), Kováč 3 (1), Pažický 3 (1).

Střelba za 2 body 20/46:15/30, za 3 body 5/35:14/30, TH 26/35:24/36. Doskoky 50:44 (útočné 24:9), asistence 10:17, ztráty 8:14, fauly 33:31. Diváci: 632.