Na začátku roku 2021 skončil jako hlavní trenér ústeckých basketbalistů. Po pěti letech. Osud ho zavál do Děčína, kde kdysi hrál a trénoval mládež. Antonín Pištěcký je v klubu BK ARMEX Děčín hlavním trenérem Vrcholového sportovního centra mládeže (VSCM).

Práce, která je časově náročná ho baví. Semifinále play-off mezi Ústím a Děčínem často sleduje až ze záznamu. „Je to tak, živě to nestíhám. Koukám se zpětně. Pak jsem naštvaný, když se náhodou dozvím výsledek. Můj tip? Podle mě postoupí po výsledku 4:3 Děčín,“ řekl letos 40letý dvojnásobný otec.

Tondo, v Děčíně jste už tři roky. Působíte v klubu BK ARMEX Děčín jako hlavní trenér VSCM. Můžete to nějak shrnout?

Když jsem přišel do Děčína, tak tady mládež měla pevné základy. Hodně k tomu přispěli kolegové, kteří tady tvrdě několik let pracovali. Mládež tady už skvěle fungovala. Já se musel přehodit z profi sportu směrem k mládeži. Chvilku mi trvalo, než jsem do toho naskočil. Bavilo mě všechno poznávat. Nechci, aby to znělo jako klišé, ale všechno tady funguje nadstandardně. Děčín není velké město, všichni se tady znají. Jsou tady bývalí spoluhráči, nebo dokonce bývalí svěřenci, kdysi jsem tady trénoval mládež.

Vypadá to, že jste v Děčíně velmi spokojený.

Je to tak. Důkazem je i to, že se aktuálně do Děčína s celou rodinou stěhujeme. Kdybychom v tom neviděl budoucnost, zůstali bychom v Ústí. Máme dvě malé děti, musíme změnit školu. Ale věřím, že to je dobrý krok. Nemohl bych takhle pracovat bez podpory mé skvělé manželky.

Kolik času vám vaše basketbalové zaměstnání zabere?

Prakticky od rána do večera (smích). Z domova odjíždím ráno a ve všední den se domů vracím i v deset večer. Během dne plánuji tréninkové jednotky, každý víkend jsou zápasy. Dlouhodobě sestavuji koncept směrem k A týmu. Společně s Pepou Plachým vedeme kategorie U 19, U 17 a druholigovou rezervu mužů. Máme tady takový koncept, kdy jsou vybraní napříč ročníky talentovaní hráči, kteří dostávají speciální individuální tréninky. Třeba kondiční s Honzou Murínem, nebo kompenzační cvičení s Terkou Houskovou. Spojujeme také tréninky. Kluci z U 17 jdou v týdnu do konfrontace se staršími, šikovní kluci z U 19 se dostávají na trénink A týmu.

Jaké další plány má děčínská basketbalové mládež?

Má to více úhlů pohledu. Co se týče chlapecké složky, tak veškeré kategorie patří v republice mezi nejlepší týmy. Veškeré kategorie se vlastně dostaly na mistrovství republiky, to jsou vrcholové akce. Je potřeba neusnout na vavřínech a dál tvrdě pracovat. Nesmíme zapomenout, že Děčín nemá geograficky dobrou polohu.

Na druhou stranu je ale status VSCM pro mladé hráče a jejich rodiče lákavý, ne?

To ano. Mezi naše povinnost patří to, abychom sledovali talenty v jiných klubech. Fungujeme na profi úrovni, takže těm hráčům můžeme nabídnout mnohem víc. Stejné je to u nás. Příkladem je Daniel Sertič, který přerostl náš klub a přešel do Itálie, kde mu splní větší požadavky.

Máte ale také dobře rozjetou dívčí složku, ne?

Souhlasím. Velice dobře to vede šéftrenér Jirka Fiala, který se z kategorií U 14 a U 15 dostal také na mistrovství republiky. Tady je opět vidět kus velké práce. A právě teď se dostáváme ke konkrétnímu problému.

Je to nedostatek hracích ploch?

Přesně. Od další sezony budeme mít více tréninkových jednotek. Maroldovka je krásná a legendární hala, ovšem není nafukovací. Využíváme ještě halu v Křešicích, která má regulérní rozměry. Ovšem potřebujeme prostě ještě další tréninkový prostor. Je to věc, na které se ale pracuje. Věřím, že nebudeme čekat tak dlouho a brzy se dočkáme.

Děčínští Válečníci hrají aktuálně semifinále proti Ústí nad Labem. Jak celou derby sérii vnímáte?

Pokud nemám možnost vidět zápas živě, pustím si ho zpětně. Pak mě naštve, když se omylem dozvím výsledek (smích). Je to vrchol sezony, myslím si, že se to bude táhnout do sedmého zápasu, snažím se na to koukat jako fanoušek basketbalu.

A váš tip?

Nebudu se schovávat a říkám, že Děčín vyhraje 4:3 a postoupí do finále.

Hodně se mluvilo o tom, že by se semifinále mohlo hrát na zimních stadionech. Nemrzí vás, že to nevyšlo?

Mrzí mě fakt, že Tomáš Hrubý, manažer Ústí, do toho prostě nešel. Náš manažer Lukáš Houser byl na zimní stadion připravený. Myslím si, že by tomu zimní stadiony prostě slušely. Do dneška se stále mluví o děčínském finále proti Nymburku, když na zimák dorazilo 4800 fanoušků! Kdyby se série opravdu natáhla na sedm zápasů a na každý by dorazily tak tři tisícovky fanoušků, tak by to dohromady dělalo přes 20 tisíc lidí. To už je velmi zajímavé číslo. Na druhou stranu je potřeba říct, že přesunem na zimní stadiony by oba týmy vlastně ztratily výhodu domácího prostředí.

Na závěr trochu spekulace. V Ústí po sezoně končí trenér Jan Šotnar. Kdyby vás Tomáš Hrubý oslovil, přemýšlel byste o návratu na ústeckou lavičkou?

Nezlobte se, ale tohle nechám bez odpovědi.