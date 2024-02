V sobotu 23. března se v Opavě poprvé uskuteční Kooperativa NBL All-Star Game, ve které předvedou své dovednosti nejlepší hráči domácí basketbalové soutěže. Chybět nebudou ani zástupci BK ARMEX Děčín.

Tomáš Pomikálek před All Star Game v Opavě. | Video: nbl.basketball.cz

Naposledy došlo k odhalení obou základních pětic, které si vybrali kapitáni Východu a Západu, tedy opavský Šimon Puršl a děčínský Tomáš Pomikálek.

Na Východě rekrutace hvězd probíhala ze zdrojů Opavy, Ostravy, Brna, Olomoucka, Pardubic a Kolína, na Západě pak z Děčína, Ústí, Písku, Nymburka a pražských klubů USK a Slavie, přičemž z jednoho týmu směli být v základní pětce nejvýš dva hráči.

Reprezentační pivot Puršl si na rozehru zvolil spoluhráče z Opavy a lídra úřadujících mistrů Jakuba Šiřinu. Na křídla doplnil letošní tahouny Pardubic, tedy Petra Šafarčíka a Kamerona Chatmana. Sám Puršl utvoří pod košem silný tandem s brněnským Terrellem Brown-Soaresem.

I západní jména mají ovšem značnou sílu. Rozehru bude řídit největší kometa letošní sezony a senzační nováček NBL Vojtěch Sýkora z Písku, který pro Sršně doručuje téměř triple double na zápas.

„Po letošních výkonech, které Vojta předvádí, si myslím, ze tuto volbu asi každý pochopí. Navíc je to mladý a velice talentovaný kluk, který pokud bude chtít, tak věřím, že může před sebou mít velice hezkou budoucnost,” věští kapitán Děčína i týmu Západu Tomáš Pomikálek v rozhovoru pro nbl.basketball.cz.

Na křídlech bude mít v základu nesmírnou údernost v prvním a čtvrtém střelci aktuálního ligového pelotonu. „Na jednom křídle bude ústecký Ty Nichols, což je další hráč, který předvádí výborné výkony a baví diváky svou hrou. Taková show je navíc pro něj jako dělaná. A aspoň všichni uvidí, ze mezi Děčínem a Tyem není žádná nevraživost,” usmívá se válečnický veterán.

„A spoluhráče „Matese” Svobodu jsem musel vzít. Hodně prosil a navíc to bude mít blízko domů do Ostravy. Samozřejmě i on patří mezi nejlepší skórery ligy a tak na křídle nemohl chybět.”



Pod koš k sobě Pomikálek povolal nymburského bojovníka a nejužitečnějšího hráče dlouhodobé části v minulé sezoně Sukhmaila Mathona. „Je to samozřejmě nejvýraznější postava Nymburka, předvádí výborné výkony jak v lize, tak v Europe Cupu, takže byl mou první volbou,” podotýká dvoumetrový forward, pro nějž výběr celé pětky nebyl snadným úkolem.

„Těch kluků, kteří by si to zasloužili, je hodně a samozřejmě i pro mě platilo omezeni, ze jsem mohl vybrat maximálně jednoho spoluhráče. Na druhou stranu jsem chtěl, aby ta pětka byla aspoň trochu pestřejší, co se týče dalších klubů, ze kterých kluci jsou.”

Základní pětka východu: Jakub Šiřina (BK Opava), Petr Šafarčík (BK KVIS Pardubice), Kameron Chatman (BK KVIS Pardubice), Terrell Brown - Soares (BASKET Brno), Šimon Puršl "C" (BK Opava).

Základní pětka západu: Vojtěch Sýkora (Sršni Photomate Písek), Ty Nichols (Sluneta Ústí), Matěj Svoboda (BK ARMEX Děčín), Sukhmail Mathon (ERA Basketball Nymburk), Tomáš Pomikálek "C" (BK ARMEX Děčín).

Zdroj: nbl.basketball.cz