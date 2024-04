Sám moc dobře ví, že to nebyly jeho nejlepší střelecké zápasy, přesto v nich dohromady dal 33 bodů. Tři nejdůležitější si ale Matěj Svoboda, křídelník BK ARMEX Děčín, schoval na závěr druhé bitvy s Brnem.

Děčínští basketbalisté doma ve velké bitvě povalili Brno 94:92. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Právě jeho úspěšný tříbodový pokus znamenal obrat na 94:92. Doslova pár vteřin před koncem. Brno už nestihlo odpovědět, Válečníci mají ve čtvrtfinále play-off náskok dvou zápasů.

„Byl to zase vyrovnaný zápas, jako ten první. V úvodu jsme si vytvořili velký náskok, pak ale přišlo nešťastné vyloučení a AJ musel do šatny. Nesložili jsme hlavy a bojovali i za něj. Máme s takovou situací docela zkušenosti, v minulé sezoně v play-off nám chyběl právě AJ nebo Nichols. Nebylo to poprvé, ale zase to bylo obtížné,“ přiznala 27letá děčínská opora.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

AJ Walton se v první čtvrtině zapojil do menší strkanice. Problém byl, že vyběhl na palubovku z lavičky. Americký rozehrávač dostal stopku na jedno utkání, v sobotním utkání číslo 3 v Brně tak bude chybět.

„Sice jsme dali 94 bodů, ale paradoxně jsme se v útoku trápili. Bylo tam hodně špatně řešených situací, navíc jsme chybovali v obraně a soupeř to otočil. Ve fázi, kdy jsme ztráceli šest bodů, jsme ale dál bojovali a věřili jeden v druhého. Ukázali jsme mentalitu Válečníků,“ zdůraznil.

Svoboda se vrátil ke klíčové situaci, kdy devět vteřin před koncem míč po jeho střele přeci jen dotancoval do koše. To zlomilo celé utkání. „Bylo to štěstí. Filip ke mně ten míč nějak dopinkl. S mým střeleckým procentem, které jsem v zápase měl, by si na mě vsadil asi málokdo,“ zakroutil hlavou.

„Bylo to pro mě velké vykoupení. Jak řekl Pomi – from Zero to Hero,“ zasmál se Svoboda. „Za obě vítězství jsme moc vděční, věřím, že nás to mentálně nakopne a budeme ještě lepší. V Brně nás čekají dva těžké zápasy, jedeme tam s vedením 2:0. To jsme chtěli. Nikoho nezajímá, zda jsme to vyhrálo o dvacet bodů nebo o dva,“ konstatoval.

Grepl ví, kdo tady provokuje. V Brně očekává bouřlivé přivítání

Kromě klíčových bodů se ostravský rodák a otec dvou dětí zaskvěl při posledním brněnském útoku. Tam se vytasil s perfektním blokem. „V tu chvíli jsem měl před očima koncovku utkání s Pardubicemi z nadstavby. Tehdy nám dal Chatman chvilku před koncem trojku. Šimon Svoboda, kterého jsem měl na starosti, stál na podobném místě. Věděl jsem, že tam musím jít, ale zároveň jsem nesměl faulovat. Troufám si říct, že jsem to vyřešil perfektně. Skočil jsem tam bokem, vyhnul se kontaktu a zblokoval ho,“ pyšně popsal celou situaci.

Po posledním hvizdu sudích Maroldovka explodovala. Přesto se oslavy musely odložit. Důvod? „Brno tam ještě mělo doskok, Pomi tam někoho blokoval a sudí pískli faul. Rozhodčí řešili, jestli Brno bude mít dvě šestky. Naštěstí to bylo už po uplynutí času. Mě to mrzí, protože nám to zchladilo oslavy. A atmosféra v Maroldovce? Vau! Klobouk dolů. Po té mojí trojce jsem myslel, že jsem přišel o sluch,“ vysekl Svoboda velkou poklonu děčínským fanouškům.

Série pokračuje v Brně, kde na Děčín čeká bouřlivé prostředí ale také další zápasy, ve kterých evidentně nebudou chybět emoce, slovní přestřelky, ale i fyzické potyčky. „Nemyslím si, že se to uklidní, emoce tam budou. Trenéři se nás jistě budou snažit krotit. Je potřeba hrát tvrdě, ale musíme se vyvarovat technických a úmyslných faulů. Nikdo nechce polevit, ale je potřeba hrát kontrolovaně. Víme, co nás tam čeká, jedeme tam ale pro vítězství, ničeho se nezalekneme,“ prohlásil Svoboda.

Na závěr se ještě vyjádřil k provokacím z tábora soupeře. „Já tohle nechápu. Nebudu nikoho jmenovat, ale moc dobře víme, o koho jde. Jestli takovým hráčům stačí být agresivní a provokovat…sami si musí uvědomit, jestli jsou pak přínosem pro svůj tým,“ uzavřel vše Matěj Svoboda.