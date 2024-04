Děčínští basketbaloví fanoušci si už čtvrtfinále doma neužijí. Určitě jim to ale nevadí. Válečníci totiž vyhráli na palubovce Brna i ve čtvrtém utkání. Vítězství 94:81 znamená postup do semifinále v nejkratším možném termínu.

Děčínští basketbalisté doma ve velké bitvě povalili Brno 94:92. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Musím dát kredit Brnu, protože jsme žádnou čtvrtinu v sérii neměli jednoduchou a všechno rozhodovaly detaily. Brno má mladý tým a má před sebou velkou budoucnost. My jsme těžili z větších zkušeností. Opět to bylo nahoru dolů, jsme za tu výhru hrozně rádi,“ pravil Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.

Ten už mohl do nedělní bitvy počítat s Kroutilem i Waltonem, kterým skončil jednozápasový disciplinární trest. Do utkání lépe vstoupilo Brno, které na zteč hnalo skoro třináct stovek fanoušků.

PODÍVEJTE SE: Vytvořili jste super atmosféru proti Brnu? Najděte se na fotkách

„Hrálo se mi tady dobře. Jsem rád, že lidi z Brna si sem našli cestu a vytvořili skvělou atmosféru. Mám velký respekt k Brnu, není pravda že to byla lehká série, i když to skončilo 4:0. Na všechny čtyři vítězství jsme se velmi nadřeli,“ podotkl děčínský hráč Matěj Svoboda.

První čtvrtinu sice Děčín ztratil, do poločasu ale vyrovnal. Zápas pak zlomil po změně stran. Třetí čtvrtinu totiž vyhrál 22:12, Brno už pak nenašlo síly na odpor. Válečníci tak potřetí za sebou nasázeli více jak 90 bodů a mohou se těšit na účast mezi nejlepšími čtyřmi týmy Kooperativa NBL.

„Přišlo mi, že Děčín chtěl víc. Bylo tam pár doskoků, které jsme mohli mít my a ne oni. To byly maličkosti, které rozhodovaly zápas. Vracení se do zápasu nás stálo moc sil, takže tohle rozhodlo,“ tvrdil brněnský basketbalista Viktor Půlpán.

Střeleckým tahounem Válečníků. Byl Jordan Ogundiran, který dal 22 bodů a proměnil 14 trestných hodů z patnácti! Nejlepším střelcem zápasů byl ale brněnský Martin Svoboda, který zaznamenal 23 bodů.

„Myslím si, že sérii rozhodla větší zkušenost Děčína. Ti hráči mají spoustu zápasů odehraných. Musíme se z toho poučit, je tam spousta mladých kluků, kteří play-off hráli poprvé,“ řekl brněnský kouč Martin Vaněk.

Basket Brno vs BK ARMEX Děčín 81:94 (24:17, 20:27, 12:22, 25:28)

Body: M. Svoboda 23 (+8 doskoků), Lee 20, Šiška 11, Křivánek 8, Š. Svoboda 5, Půlpán 4, Brown-Soares 4, Krakovič 4, Dáňa 2 – Ogundiran 22, Svoboda 17, Pomikálek 15, Walton 15, Slowiak 7, Šturanovič 5, Kroutil 5, Macháč 4, Štěrba 4.

Střelba za 2 body 18/31:15/34, za 3 body 6/29:8/21, TH 27/35:40/48. Doskoky 35:37 (útočné 10:8), asistence 17:16, ztráty 13:14, fauly 35:26. Diváci: 1256.