Byl unavený, ale jistě také šťastný. I když to tak nevypadalo. Moc dobře ví, že jeho družina vykročila do letošního play-off výsledkově velmi dobře. Herně je ale stále co zlepšovat. Děčínští basketbalisté zvládli proti Brnu oba domácí zápasy, ve čtvrtfinálové sérii tak vedou 2:0.

Středeční bitvu Válečníci zlomili heroickým závěrem. Chvilku před koncem ztráceli šest bodů, nakonec ale utkání otočili a vyhráli 94:92. „Doslova jsme utekli hrobníkovi z lopaty. Rozhodně jsme nesplnili povinnost tím, že jsme oba domácí zápasy vyhráli. Věděli jsme, že to bude vyrovnané. Druhý zápas byl ještě vyrovnanější, než ten první. To, že jsme to z minus šest ještě obrátili, byl takový malý basketbalový zázrak. Dřeli jsme, vrátili se do hry a přiklonilo se k nám štěstí,“ řekl Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín.

Dva vyrovnané zápasy, přesto oba jiné. Zatímco ten první začali Válečníci v útoku mizerně (za první poločas dali 20 bodů), v tom druhém střelecky explodovali, po první půli měli na svém kontě přes 50 bodů!

„Pokud se vám jeden den útočně nedaří, tak statistika říká, že vám tam druhý den něco spadne. Ogundiran a Walton jsou dobří střelci, takže je velmi nepravděpodobné, že by dva zápasy po sobě předvedli špatný výkon,“ zdůraznil.

Hrdinou druhého duelu se stal Matěj Svoboda, který ze své ruky vypustil rozhodující tříbodový projektil. Děčínský křídelník dal 20 bodů, přesto neprožil ideální zápas. Paradoxně. „Mates předvedl velmi špatný střelecký výkon. Na druhou stranu víme, že to je střelec, takže jsme ho na hřišti drželi tak dlouho, jak to jen šlo. Koncovka nám ukázala, že se to vyplatilo. Dal sice dvacet bodů, nástřel měl dobrý, ale to střelecké procento bylo tristní. Na konci se ale jasně ukázalo, že si stále věříme a nevzdáváme se,“ pokýval Grepl hlavou.

Středeční bitva nabídla několik emotivních situací a dvě větší strkanice. Při té první vystartoval z lavičky Walton a utkání pro něj skončilo. Už v první čtvrtině. „Je to ponaučení jak pro něj, tak pro nás. Museli jsme řešit situace, která vyplynula z toho, že nebyl na hřišti. Všichni se musíme poučit. Víme, kdo tady provokuje. Musíme se s tím vyrovnat a takhle prostě nereagovat. Ale všechno asi bylo podle pravidel, já se k tomu nesmím vyjadřovat,“ připomněl.

V sobotu se hraje třetí zápas, série se přesouvá do Brna do haly Vodova. „Čeká nás tam velmi bouřlivé prostředí, tamní hala bude natřískaná. My musíme zregenerovat a pořádně se na to připravit. Rozhodně musíme předvést daleko lepší obranný výkon, než ve druhém zápase,“ má jasno Grepl.

Dá se očekávat, že i na brněnské palubovce nebude nouze o vyhrocené situace a provokace. Velmi aktivní je v tomto ohledu brněnský Matěj Dáňa. „Musíme se připravit na všechno a být prostě silnější. Když si vezmu, kolik jasných situací jsme v tom druhém utkání neproměnili. Samotný Matěj Svoboda tam byl volný pod košem a míč se mu vykroutil z obroučky. Musíme hledět sami na sebe a lépe proměňovat naše šance. To nám může hodně pomoct,“ uzavřel vše trenér BK ARMEX Děčín.