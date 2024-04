Děčínští basketbalisté zvládli nečekaně snadno čtvrtfinálovou sérii proti Brnu a v semifinále proti nim stojí jejich největší rival – Sluneta Ústí nad Labem. Válečníci vše rozehrají ve čtvrtek 2. května na ústecké palubovce.

Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín, moc dobře ví, že proti jeho partě stojí velmi těžký soupeř. „Naše letošní vzájemné zápasy nehrajou žádnou roli. Tohle bude úplně něco jiného. Já se o Ústí nestarám, mým cílem je to, abych své hráče co nejlépe připravil,“ řekl jasně v rozhovoru pro Deník.

Pane trenére, jak jste vstřebal zprávu, že v semifinále narazíte právě na Ústí nad Labem?

To, že Ostrava vyřadila obhájce titulu z Opavy, je velké překvapení. Samozřejmě jsem to jedním okem sledoval. Mít v semifinále Ústí má své výhody a nevýhody. To, že to takhle dopadlo, beru jako hotový fakt. My se budeme snažit ovlivnit věci, které můžeme. Nijak speciálně jsem to ale neřešil.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Je pro vás Sluneta „lehčím“ soupeřem, než Nymburk?

Za prvé jsem chtěl říct, že jsme hrozně rádi, že jsme v semifinále. Čtvrtfinále nebylo vůbec jednoduché. Teď jsme ve fázi, kde si soupeře prostě vybírat nemůžete. Každý z nich má určitou kvalitu. My jdeme prostě na Ústí, tak to je.

Pojďme ještě ke čtvrtfinále, ve kterém jste porazili Brno 4:0 na zápasy.

Pro nás byly obrovskou školou první dva domácí zápasy. V tom prvním jsme byli obrovsky nervózní, což jsem tedy moc nečekal. Celý první poločas jsme ze sebe setřásali „nováčkovský“ strach. Brno hrálo velmi dobře. My jsme se v domácích zápasech hodně soustředili na věci, které nebyly basketbalové. Pak nás to v koncovkách stálo nervy. Pomohlo nám, že jsme to doma dvakrát těsně zvládli. Dalo nám to obrovský odrazový můstek. Při utkáních v Brně jsme se starali o basketbal a už to vypadalo jinak. To, že jsme hned třikrát nastříleli více než 90 bodů beru jako nadstandard. Nemůžeme si ale myslet, že nám to tam takhle bude padat i v semifinále. Naše obrana nefungovala tak, jak měla. Víme, kde máme nedostatky a kde nás tlačí bota. Na tom musíme pracovat. To pozitivní chci chceme přenést do semifinále a být Ústí co nejtěžším soupeřem.

Nedávno se mluvilo o možnosti sehrát semifinále na zimních stadionech. Co vy na to?

Mě to bylo celkem jedno. Kdyby za mnou přišel Lukáš Houser (GM Děčína) a zeptal se, jestli by to chtěl, určitě bych neřekl ne. Jinak jsem se snažil těm různým spekulacím vyhýbat. Bral jsem to tak, že musím připravit tým jak nejlépe to půjde. A bylo mi jedno, jestli to bude v naší hale nebo na zimáku.

Ústí jste v sezoně potkali pětkrát, třikrát jste vyhráli. Co na vás čeká za soupeře?

Ústí má velmi talentovanou osu cizinců, která si na hřišti dokáže vyhovět. Dobře do toho zapadá Pecka, který to doplňuje. K tomu tam mají šikovné české hráče. Podle mě vzájemná bilance žádnou roli nehraje. Tyhle zápasy budou jiné, než v základní části. Rozhodovat bude momentální forma a detaily. Třeba to, který hráč bude tím x-faktorem. Já se ale o Ústí nestarám, starám se o své hráče. Chceme být co nejlépe připraveni.

Jak to aktuálně vypadá s vaším hráčským kádrem?

V tuhle chvíli tam máme bolístky z posledních zápasů nadstavby a čtvrtfinále. Na druhou stranu se nám povedlo vyřadit Brno nečekaně rychle, takže bylo více času na doléčení všech šrámů. Musím to zaklepat, ale aktuálně jsme v kompletní sestavě. Takže ve čtvrtek nastoupíme proti Ústí v kompletním složení.

Na závěr bych se chtěl vrátit ještě k té sérii z Brnem. Co jste říkal Waltonovi po jeho „blikanci“ ve druhém utkání, po kterém byl vyloučený?

AJ je známý tím, že v určitých momentech cítí křivdu, i když to tak třeba není. Pak je velmi nedisciplinovaný. Pro nás to byla nová situace. Hlídáme ho na hřišti a když vycítíme, že by mohl být problém, stáhneme ho. Proti Brnu ale zaútočil zezadu, když na hřiště vběhl z lavičky (smích). Doplatil na to naprosto správně vyloučením. Navíc už byl i předtím vyloučený, takže dostal stopku na třetí zápas. To nás neskutečně poškodilo. Samozřejmě jsme to s ním probírali, on si to uvědomuje. Sice to není na sto procent, ale ví to. Musíme se snažit, aby se to neopakovalo, musíme ho prostě hlídat i na lavičce.