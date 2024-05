„Společně s Nymburkem jsme jediní, kteří vybojovali dvě medaile. Jsme samozřejmě spokojení,“ přiznal Deníku Lukáš Houser, generální manažer BK ARMEX Děčín.

Zdroj: BK ARMEX Děčín

Jaké jsou první pocity po zisku bronzu? Ostravu jste nakonec udolali ve dvou zápasech.

Je to rozhodně velký úspěch, tohle nemůžeme brát jako normální nebo běžnou věc. Medaili chce na začátku sezony všech dvanáct týmů. Samozřejmě jsme po tom semifinále nebyli v nejlepším rozpoložení a bylo tam zklamání. Chtěli jsme to dotáhnout k bitvě o titul. I tak ale převládá radost a spokojenost.

Hlavně v domácím zápase proti Ostravě ale bylo vidět, že na týmu leží stín semifinálové vyřazení, viďte?

Je to tak. Klukům jsem říkal, že jsem měl jako hráč stejnou zkušenost. Už je sice dávno, ale byli jsme tedy ve stejné pozici. Tehdy to ale nedopadlo. Ten druhý tým měl prostě větší motivaci. My jsme sehráli v semifinále sedm těžkých zápasů, byla tam únava a z hlavy to prostě nevymažete. Ostrava sice byla oslabená, i tak to byl těžký soupeř. Pro nás bylo složité, podat optimální výkon. I proto jsem rád, že máme bronz.

Jak celkově hodnotit sezonu?

Já bych chtěl jenom připomenout, že máme dvě medaile. V pohárovém Final8 jsme sice skončili čtvrtí, ovšem v rámci českého poháru jsme získali také bronz. Mít dvě medaile? To už se letos povedlo pouze Nymburku. Takže tu sezonu musíme hodnotit kladně. Nesmíme být nenažraní. Jak už jsem řekl, ta hořkost zklamání z toho, že jsme nešli do finále, tam pořád je. Ale získat dvě bronzové medaile je skvělé.

Můžete se ještě zpětně ohlédnout za tím, co rozhodlo několikrát zmiňované semifinále proti Ústí nad Labem?

Nebudu se pouštět do herních analýz, to přísluší trenérovi Tomášovi Greplovi. Asi se ale ukázalo, že jedním z rozhodujících faktorů byla výhoda domácího prostředí. Nás mrzí, že jsme si tuhle výhodu neuhráli v základní části.

Zaslechl jsem názory, že letos se dvě medaile rozhodně nečekaly. Souhlasíte?

Když nám odešel lídr Ty Nichols, spousta lidí a fanoušků si asi kladla otázku, jak to bude. My jsme chtěli, aby to bylo dobré a nakonec to dobré bylo. Je to tedy úspěch, který stál všechny v klubu hodně práce. A ta práce nekončí (úsměv).

Po zápase v Ostravě se s týmem rozloučil Matěj Svoboda. Můžete potvrdit jeho odchod?

Je to tak. Matěj u nás měl smlouvu na tři roky. Odvedl tady skvělou práci. Pokud někdo přeroste náš klub, je logické, že se chce posunout. Pro nás je to, jak tady Mates vyrostl, skvělou vizitkou. Určitě se rozcházíme v dobrém. My jsme mu nabídku předložili, ovšem s tím jeho růstem, už to herně, ani finančně nestačí. Dostal nabídku, která ho posune dál.

Prozradíte, zda jde o nabídku z tuzemské nebo zahraniční ligy?

Já to vím, ale tohle bych nechal na Matějovi.

A co další hráči? Také jsem slyšel, že Nymburk údajně krouží kolem A. J. Waltona?

Se všemi hráči víceméně jednáme. Něco už máme domluvené. Klíčoví hráči od nás dostali nabídku. Pokud se rozhodnou jinak, je to prostě život. Nymburk a Walton? Tak to slyším poprvé.

Bude pokračovat trenér Tomáš Grepl?

S Tomášem jsme se dohodli, že bude pokračovat i další sezonu.

Pokud budeme počítat i medaile za čtvrtá místa, tak máte na kontě celkem deset ligových cenných kovů. To je závazek do budoucna, nemyslíte?

Musíme si přiznat, že tam v poslední době byly také sezony, ve kterých jsme na to nebyli moc dobře. Soutěž je teď hodně vyrovnaná, rozhodně nejsme nějak odskočení. Je to rozhodně zavazující. Nedokážu nikomu slíbit, že za rok budeme slavit zase dvě medaile. Můžu ale všem slíbit, že pro takový úspěch uděláme maximum.

Co řekli o druhém utkání o bronz v Ostravě?

Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín: „Nám se v zápasech nedařilo, hráči už byli z poloviny vypnutí a uhráli jsme obě utkání spíš silou vůle. Za bronzovou medaili jsme ale hrozně moc rádi. Nechci vyzvedávat jednotlivce, chci vyzvednout náš tým. Zahráli jsme pasáže na velmi dobré úrovni, a byť jsme měli i špatné zápasy, teď máme bronz, což je pro nás skvělý výsledek. My jsme v této sezóně necílili nikam, protože po té loňské sezóně, která byla nejúspěšnější v historii BK Děčín, jsme tuto nezačali vůbec dobře a musel jsem hráče vracet zpět na zem. Liga byla nesmírně vyrovnaná, což třeba potvrdila i série mezi Opavou a Ostravou, kdy Ostrava zvládla play-in a vyřadila loňského mistra z Opavy. Pro nás bylo velmi důležité, že jsme se dostali do první osmičky, pak jsme se posunuli do první čtyřky a čtvrtfinále jsme začínali doma. V semifinále jsme to chtěli urvat, ale bohužel jsme prohráli 4:3 na zápasy, což nás bude ještě dlouho mrzet. Ale bronzová medaile toto všechno maže a sezónu musíme brát jako úspěšnou, protože nejlepší věc je, končit sezónu vítězným zápasem.”

Adam Choleva, trenér NH Ostrava: „Nejsem zklamaný, ale mrzí mě konec sezóny, kdy jsme se zdravotně rozsypali. V plné sestavě by to vypadalo jinak. Na druhou stranu, vše zlé je k něčemu dobré a někteří kluci dostali veliké a důležité minuty. A ukázali, že tu šanci si zaslouží pokud budou makat. Jsem na kluky hrdý a z mého pohledu jsme byli v obou zápasech lepší, než Děčín, který si ale za celou sezónu placku zaslouží. Podali jsme bojovný výkon, v té sestavě, ve které jsme byli, jsme se toho nebáli a byli jsme nebezpeční a dokázali si vytvořit dobré situace. Také jsme hráli obranu, která nás dostala přes Opavu, takže jsem hrdý na celý mančaft.”

Matěj Svoboda, křídlo BK ARMEX Děčín: „Když se na bronzové medaile podíváme s nějakým odstupem, určitě je oceníme. Tím nechci říct, že bych teď nebyl rád, protože s Ostravou to byly dva těžké zápasy a všechen kredit pro ostravský tým, který se z outsidera dostal až do role velmi nepříjemného soupeře. Naše cesta letošním play-off je trochu hořká, protože jsme vypadli v semifinále s Ústím nad Labem, naším velikým rivalem, a to 4:3 na zápasy. Stále to v nás je a mrzí nás to, protože jsme chtěli do finále a bojovat o titul, což byl náš hlavní cíl na začátku play-off. Na jednu stranu jsme tedy zklamaní, ale na druhou víme, že třetí místo se počítá a je to úspěch. Oba zápasy začaly z naší strany ospale, šli jsme do nich zklamaní a vyčerpaní ze semifinále. Trošku jsme se museli přemlouvat a bylo jen otázkou času, než se dostaneme do tempa a potvrdíme roli favorita, obzvlášť poté, když Ostrava přišla o tři klíčové hráče. Pro ostravské kluky to byla ale motivace, hecli se a předvedli super výkon. Pro nás to byla veliká zkouška, jsme rádi, že jsme tuto sérii zvládli a máme bronz.”

Štěpán Svoboda, křídlo NH Ostrava: „Teď jsme zklamaní, protože vidina medaile tam byla. Ale ve finále o je pro nás skvělá sezóna. Byli jsme na posledním místě, ale pomalu jsme se dostávali vzhůru, nakonec jsme vyhráli "ádvojku" a měli historickou sérii s Opavou. Po jedenácti letech jsme byli zase v semifinále. Takže super sezóna, i když ten konec nám nevyšel. Oba zápasy s Děčínem se tak nějak překulily ve druhých poločasech. Začali jsme super, chtěli jsme a šli jsme si pro medaili. Jenže měli jsme zranění, neměli jsme rotaci, na kterou jsme zvyklí. Byli jsme možná unavení a Děčín měl více zkušeností. Všechno se to dalo do kupy a soupeř nás přejel."

Společenský večer Válečníků.Zdroj: Deník