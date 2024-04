Minulý rok zažili nejlepší sezonu v historii klubu. Vyhráli český pohár a dostali se do finále play-off, kde po velkých bojích padli s Opavou. Letos děčínští basketbalisté v poháru neuspěli, skončili nakonec čtvrtí. Mají ale před sebou play-off Kooperativa NBL, které pro ně startuje v úterý 16. dubna od 18 hodin doma proti Brnu.

„Chceme hrát o medaile, před play-off máme dobrou výchozí pozici. Liga je ale vyrovnaná. Můžeme hrát o titul, ale také můžeme vypadnou v prvním kole,“ myslí si Lukáš Houser, generální manažer BK ARMEX Děčín.

Do play-off jdete ze čtvrtého místa. Jak hodnotíte dosavadní průběh sezony?

Před začátkem sezony jsme si řekli, že chceme hrát o medaile. Naše umístění po základní a nadstavbové části nám pro to dává dobrou výchozí pozici. Pokud to srovnáme s loňskou sezonu, tak jsme nasbírali pouze o jednu porážku víc. Takže zase takový rozdíl to nebyl. Myslím si, že zatím ta sezona není vůbec špatná, do play-off jdeme s otevřeným hledím. Týmy jsou vyrovnané, může to dopadnou jakkoliv.

Ve čtvrtfinále narazíte na Brno, začínáte doma. Co vás čeká za soupeře?

Brno má mladý tým. V posledním kole jsme ho porazili a mám s ním kladnou bilanci, ale to nic neznamená. Těžko hledat favorita, je jasné, že my to budeme házet na Brno a Brno na nás (smích). Je to série čtvrtého s pátým týmem, to by mohla být nejvyrovnanější série. Začínáme doma, to by měla být výhoda. Na druhou stranu nechceme doma zakopnout, takže můžeme být paradoxně pod větším tlakem.

Vy jste se letos dostali do finálového turnaje v rámci poháru, kde jste nakonec skončili čtvrtí. Obhajoba se tak nepodařila.

Letos to bylo specifické, ten formát byl těžký. Nám se nepotkala forma, ještě v neděli jsme hráli těžký zápas proti Ústí. Měli jsme nejméně odpočinku, v šesti dnech jsme sehráli čtyři zápasy. Bylo to náročné, navíc jsme nebyli v nejlepším zdravotním stavu. Nakonec jsme to neobhájili a dopadlo to tak, jak to dopadlo.

První místo po nadstavbě si zajistil Nymburk. Vy jste ho ale dvakrát porazili. Jak na tom podle vás je?

Dovolím si nehodnotit Nymburk, ale celou ligu. Kromě Pardubic máme s ostatními týmy vyrovnanou nebo lepší bilanci. Takže si myslím, že se klidně můžeme porvat o titul. Na druhou stranu se můžeme stát, že skončíme v prvním kole play-off. Je to prostě letos hodně vyrovnané. Nymburk je favorit, ale titul je otevřený pro všechny.

O čem vypovídá fakt, že vy jdete do play-off ze čtvrtého a Ústí nad Labem ze třetího místa?

Je to samozřejmě pro náš region dobrá vizitka. Stačí se ohlédnout za našimi derby zápasy. Myslím si, že oba kluby to hecuje a burcuje ještě k lepším výkonům.

Ale s Ústím byste se teoreticky mohli potkat až ve finále, ne?

Podle papírových předpokladů ano. Může se stát, že nějaký favorit vypadne a vše se to zamíchá. Přesto je brzy takhle uvažovat. Na druhou stranu by finále s Ústím bylo něco neskutečného.

Vy jste ještě na poslední chvíli měnili soupisku, z Kolína přišel Zdravko Boškovič. Jak to celé proběhlo?

Takhle to funguje pouze v NBL, v jiných soutěžích končí přestupy 28. února. Tady se uzavírá tři dny před začátkem play-off. My jsme přemýšleli, že bychom ještě posílili, ale netlačili jsme na to. Pak nás k tomu donutilo zranění Honzy Štěrby. Sondovali jsme a je dobře, že se to povedlo právě se Zdravkem.

Tým je zdravotně v pořádku?

Jsou tam samozřejmě nějaké bolístky. Ale to není po dlouhé sezoně nic neobvyklého. Takže nám chybí Honza Štěrba. Věřím, že se do konce sezony ještě na palubovku dostane.

Letos se hraje o novou trofej, fanoušci si jí mohli prohlédnout v Děčíně. Jak se vám líbí Pohár Jiřího Zídka staršího?

Vzhledem k tomu, že jsem členem Asociace ligových klubů, jsem o tom trochu věděl. Kluci v Praze odvedli dobrou práci. Mě se líbí trofej jako taková a také to, že má příběh. Je dobré, že je trofej spojená s naším nejlepším basketbalistou století.

Co byste vzkázal fanouškům před prvním úterním zápase proti Brnu?

Ať přijdou v bílém a zase ukážou, že jsou nejlepší v republice. Může se stát cokoliv. Můžeme první zápas vyhrát, ale i prohrát. Za klub slibuji, že na hřišti necháme všechno a věřím, že nás fanoušci budou podporovat, i když se nebude dařit.