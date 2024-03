Porážku 86:101 si odvezli děčínští basketbalisté z nymburské palubovky. Severočeši si mohou sypat popel na hlavu, jelikož totálně prospali začátek utkání. Poté se sice zlepšili, ztrátu ale nedohnali.

Děčínští basketbalisté podlehli Nymburku 86:101. | Foto: Basketbal Nymburk

Sotva se Válečníci rozkoukali, Nymburk vedl pohodlně 10:0. První čtvrtinu hosté nezvládli, tento herní úsek ztratili poměrem 29:17. „Začneme zápas a po dvou minutách prohráváme 10:0. Za to bychom si zasloužili sami sobě nafackovat. Takto pustit Nymburk do zápasu, to si jen tak někdo dovolit nemůže. My si tento luxus dovolili. Nechápu své hráče. Jedeme hrát takto skvělý zápas proti evropskému týmu a místo toho, abychom nastoupili s tím, že si to chceme užít se vším všudy, tak začneme takhle špatně,“ kroutil hlavou Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín.

Válečníci to nezabalili a snažili se nymburský náskok. Dostali se do konce na dostřel dvou bodů, ale domácí vždy našli rychlou a krutou odpověď. „Nymburk je letos rozhodně silnější, než v minulé sezoně, a na hřišti je to vidět. Ve chvíli, kdy jsme přiskočili blíže, zapnul naplno a v tu chvíli nemáme šanci,“ připomněl Grepl.

Ještě v poslední části hry Děčín stáhl ztrátu na devět bodů. Jenže domácí drama nepřipustili a výhru si pohlídali. „Ten špatný úvod je ale asi jediná věc, kterou bych svým hráčům vyčetl. Zbytek zápasu jsme prohráli o pět bodů, což je pro nás skvělý výsledek. Můžeme být sami na sebe naštvaní, že jsme to nestlačili pod deset bodů, to by pro nás bylo velké povzbuzení do dalších zápasů. Příště budu muset na hráče více kleknout. Čeká nás totiž Brno, a to je pro nás velmi důležité utkání, kde si takové výpadky nemůžeme dovolit. Když jsme pak začali bránit a běhat, tak to bylo o něčem jiném. Když si budeme myslet, že můžeme hrát s Nymburkem na pohodu, bude to jasné od začátku do konce. Pak jsme se ale probrali a nutili jsme Nymburk hrát naplno až do konce,“ dodal Tomáš Grepl.

ERA Basketball Nymburk - BK ARMEX Děčín 101:86 (29:17, 51:44, 75:61)

Body Nymburku: Bohačík 20 (4x 3), Gordon 16 (2x 3, 3 zisky), Kříž 12 (1x 3), Stephens 11 (2), Sanders 10 (6 doskoků), Mathon 9 (6 doskoků), Sehnal 6 (7 asistencí), Tůma 6 (2x 3), Kovář 5 (1), Bell 4, Rylich 2.

Body Děčína: Kroutil 16 (4x 3), Ogundiran 14 (3 zisky), Pomikálek 12 (1x 3, 6 získaných faulů), Walton 12 (2x 3, 7 asistencí, 3 zisky), Svoboda 8 (2x 3, 6 doskoků), Štěrba 8 (1x 3), Šturanovič 4, Mach 4, Macháč 3, Slowiak 3 (1x 3), Bobek 2.

Tabulka nadstavby A1: 1. Nymburk 21/5, 2. Opava 19/7, 3. Ústí nad Labem 17/9, 4. Děčín 16/12, 5. Brno 16/12, 6. Pardubice 15/13, 7. USK Praha 12/16, 8. Kolín 11/17.

Střelba za 2 body 20/28:17/35, za 3 body 12/29:11/36, TH 25/36:19/28. Doskoky 44:31 (útočné 11:14), asistence 26:19, ztráty 17:13, fauly 25:26. Diváci: 399.