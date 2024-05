Herně to nebylo ono, v určitých fázích to naopak bylo velké trápení. Přesto se po zápase tleskalo. Děčínští basketbalisté odstartovali bitvu o bronz domácím vítězstvím nad Ostravou 78:74. V sérii, která se hraje na dva vítězné zápasy, vedou 1:0.

První utkání série o bronz mezi Děčínem a Ostravou. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Válečníci ale v úvodu působili hodně rozhozeným a nesoustředěným dojmem. V útoku to byla doslova tragédie. Klíčoví hráči, v čele s „tradičně“ diskutujícím Waltonem, jakoby nebyli v zápase. Za první poločas tak Válečníci dali tristních 28 bodů. Vypadalo to, že z hlav ještě nedostali bolestné vyřazení v semifinále proti Ústí nad Labem.

„Věděli jsme, že budeme v prvním poločase hrůzostrašní, protože po semifinále jsme vlastně pořádně netrénovali a rozebíhali jsme se vlastně až dnes. Odpočinek byl zkrátka potřeba," přiznal Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín.

Naštěstí se ale v útoku nedařilo ani v Ostravě. Děčín nabral během druhé čtvrtiny manko 17 bodů, postupně ale z ostravského náskoku ukrajoval bod po bodu. V poslední části hry se Válečníci probudili v útoku, dali 31 bodů a dostali se konečně do vedení. Tahounem byl kapitán Pomikálek, který začal sázet jednu trojku za druhou. „Pomi“ dal dohromady 21 bodů a společně s ostravským Marejčákem byl nejlepším střelcem celého zápasu.

„Dnes jsme bojovali celý zápas v obraně, ale ve čtvrté čtvrtině, kdy jsme měli býti nejvíce semknutí v defenzivě, se nám to moc nevedlo. Tohle musíme zlepšit, protože Ostrava bude v domácím prostředí střílet mnohem lépe, než tady. Pokud tam chceme uspět, musíme zlepšit hru na obou polovinách hřiště," dodal Grepl.

Pomikálek o bronzové bitvě, zklamání z vyřazení nebo „aféře plivanec“

Ovšem ostravští bojovníci se domácích drželi jako klíšťata. V závěru je ale Děčín přeci jen umlátil. Walton dal koš s faulem. Když pak Štěrba přidal z trestných hodů další dva body, dostali se Válečníci do čtyřbodového náskoku, který už nepustili.

„Nečekali jsme, že to bude až takový boj. Ostrava přijela bez Maddena a dalších dvou hráčů, čímž se utkání stalo pro nás velmi nebezpečné a nakonec to tak dopadlo. Celou dobu jsme tahali za kratší konec provazu, až v závěru jsme to dokázali urvat na naši stranu. Dnes musím vyzdvihnout výkon Tomáše Pomikálka, který nám k výhře hodně pomohl. Nebýt jeho, nevím jak by zápas dopadl," podotkl Petr Macháč, pivot BK ARMEX Děčín.

Druhé utkání se hraje ve čtvrtek 23. května od 17.30 v ostravské hale Tatran.

BK ARMEX Děčín – BK NH Ostrava 78:74 (11:22, 28:33, 47:50)

Body: Pomikálek 21 (3x 3, 8 doskoků), Walton 14, Ogundiran 12 (4 asistence, 5 získaných faulů), Štěrba 8 (1x 3, 9 doskoků), Macháč 6, Šturanovič 5, Svoboda 4 (1x 3), Kroutil 3 (1x 3, 3 zisky), Slowiak 3, Boškovič 2 - Majerčák 21 (3x 3, 10 asistencí, 7 získaných faulů), Heinzl 14 (6 doskoků, 7 získaných faulů), M. Svoboda 12 (2x 3), Williams 12, Janů 6 (2x 3), Škranc 5 (1), Snopek 2.

Střelba za 2 body 20/38:17/28, za 3 body 6/29:8/30, TH 20/28:16/25. Doskoky 48:33 (útočné 20:9), asistence 20:19, ztráty 9:10, fauly 23:26. Diváci: 1200. Stav série: 1:0.