Děčínští basketbalisté zvládli i druhý domácí zápas čtvrtfinále play-off proti Brnu. Ve vyrovnaném zápase, který měl infarktovou koncovku, nakonec udolali celek z Moravy 94:92. V sérii, která se teď stěhuje do Brna, získali dvouzápasový náskok.

Děčínští basketbalisté doma ve velké bitvě povalili Brno 94:92.

„Doslova jsme utekli hrobníkovi z lopaty,“ řekl po zápase Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín. Jeho svěřenci vlétli do utkání, které bylo hodně rozkouskované, nabídlo hodně emocí a také strkanic, velmi dobře. Oproti prvnímu zápasu našli střeleckou mušku a v poločase vedli 58:44! Hráli už ale bez vyloučeného Waltona, který se z lavičky zapojil do menší potyčky na hřišti.

„Je to ponaučení pro něj ponaučení, ale i pro mě. Vlastně pro všechny. Moc dobře víme, kdo tady provokuje, ale bylo to asi podle pravidel. Jinak se k tomu nesmím vyjadřovat,“ zakroutil Grepl hlavou.

Po změně stran to ale domácím v útoku přestalo „lepit“ a Brno vycítilo šanci. Válečníci během třetí čtvrtiny ztratili svůj vybudovaný náskok, v té poslední o něj dokonce přišli. Chvilku před koncem dokonce prohrávali 86:92, přesto utkání ještě zvrátili. Hlavním hrdinou se stal Matěj Svoboda, který měl jinak velmi špatné střelecké procento. V té nejdůležitější chvíli trefil za stavu 91:92 trojku, vzápětí ještě zablokoval trojkový pokus Šimona Svobody a mohl se z hráči propadnout do velké euforie.

„Měli jsme v závěru více štěstí, ale ukázali jsme mentalitu Válečníků. Ten míč se ke mně dostal od Filipa nějakým pinknutím, sotva to tam pak spadlo. Při mé dnešní střelecké úspěšnosti by na mě asi v tu chvíli nikdo nevsadil,“ usmál se šťastný Matěj Svoboda.

„Když jsem pak viděl Šimona Svobodu, přehrála se mi v hlavě koncovka utkání s Pardubicemi, kde jsme dostali v závěru trojku z podobného místa. Taky jsem ale věděl, že nesmím faulovat. Troufnu si říct, že jsem to udělal perfektně. Vyhnul jsem se mu, střelu zblokoval a nefauloval. A to, co pak předvedla naše hala a diváci? Neskutečné, málem jsem po té mé trojce ohluchl,“ přiznal.

Série se přesouvá do Brna, hrát se tam bude v sobotu 20. dubna a v neděli 21. dubna. Vždy od 18 hodin. Dá se očekávat další vypjaté bitvy. „Ve Vodově hale nás čeká bouřlivá atmosféra, dá se očekávat, že bude natřískáno. Musíme co nejlépe zregenerovat a připravit se na to. Určitě musíme zlepšit náš výkon v obraně,“ dodal Tomáš Grepl.

„Jsem naštvaný, protože oba zápasy jsme mohli vyhrát, ale odjíždíme za stavu 2:0 pro domácí. Ukázali jsme ale, že když budeme bojovat až do konce můžeme vyhrát. Bohužel, teď jsme to neurvali, ale nyní hrajeme dvakrát doma a do Děčína se určitě chceme vrátit. Byly tam pozitivní věci, byly tam špatné věci. To musíme pro příště odstranit. Klíčový byl zase útočný doskok,“ shrnul vše Viktor Půlpán, brněnský rozehrávač.

BK ARMEX Děčín - Basket Brno 94:92 (35:28, 58:44, 75:73)

Body Děčína: Ogundiran 22 (4x 3, TH 8/8, 6 získaných faulů), Svoboda 20 (2x 3, 7 doskoků), Walton 15 (3x 3), Pomikálek 10 (2x 3, 9 doskoků), Boškovič 7 (1), Macháč 6, Šturanovič 6, Kroutil 5 (1), Slowiak 3 (5 asistencí).

Body Brna: Lee 25 (3x 3, 8 doskoků), Půlpán 19, Brown-Soares 17 (1x 3, TH 10/12, 6 doskoků, 8 získaných faulů), Křivánek 11 (1x 3), Š. Svoboda 10 (3), Šiška 4 (8 asistencí), M. Svoboda 4, Krakovič 2.

Střelba za 2 body 18/38:20/37, za 3 body 13/33:8/33, TH 19/24:28/39. Doskoky 44:45 (útočné 13:17), asistence 21:20, ztráty 11:8, fauly 26:27. Diváci: 1200. Stav série: 2:0.