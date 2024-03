Po nepovedeném utkání v Pardubicích přišla náprava. A povedená. Děčínští basketbalisté v rámci televizního zápasu podruhé v sezoně porazili mistrovskou Opavu, tentokráte doma 91:87. Klíčem k úspěch byl výkon Válečníků v prvním poločase.

Děčínští basketbalisté doma získali skalp mistrovské Opavy. | Foto: Luděk Černý

„Odehráli jsme skvělý první poločas, když jsme splnili to, co jsme chtěli hrát. Vycházelo nám to dobře. Ono dát 51 bodů proti Opavě v prvním poločase je skvělý výkon. Tohle nám ohromně pomohlo, protože jsme si vybudovali čtrnáctibodový náskok,“ přiznal Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.

Jeho svěřenci šli do kabin za stavu 51:37. „My jsme bohužel vypadli z role ve druhé čtvrtce, tam vznikl ten rozdíl a dostali jsme se až do propasti devatenácti bodů,“ smutně pravil Petr Czudek, trenér Opavy.

Slezané to ale nezabalili a po změně stran začali domácí náskok dotahovat. V poslední čtvrtině se dostali na čtyřbodový dostřel a vycítili šanci na obrat. Válečníci ale utkání nepustili a získali důležitou výhru, díky které drží v nadstavbové skupině stále klíčové čtvrté místo.

„Bohužel, ve druhém poločase se Opavě podařilo náš tým zpomalit. Následně jsme neměli tolik střel a takovou efektivitu. Opava se přitahovala bod po bodu a my jsme hráli vlastně zase vyrovnanou koncovku. Hráči ale měli obrovskou vůli po vítězství, odmakali to a máme nesmírně cennou výhru, obzvlášť po tom nepovedeném vystoupení v Pardubicích,“ dodal Grepl.

„Snažili jsme se, ale na víc než minus čtyři to nestačilo. Myslím si, že někteří naši hráči, kteří zahráli v útoku, nezahráli zase v obraně a naopak. Prostě rozhodla druhá čtvrtina, kdy jsme nechali soupeři rychlé protiútoky, měli jsme ztráty a bohužel, když hrajete venku domácí vás potrestají. Gratuluji Děčínu,“ dodal Czudek.

Děčínské Válečníky bodově táhlo duo Svoboda - Walton. Oba nasázeli 18 bodů. „Tohle vítězství se počítá hodně. První poločas se nám extrémně povedl, když vezmeme v potaz, že v Pardubicích jsme dali za celý zápas padesát sedm bodů a teď za první poločas padesát jedna. Bylo ale jasné, že to takhle nemůže vydržet až do konce. Opava něco změnila, začala být více agresivnější a povedlo se jí trefit několik těžkých střel. Víme, že Opava umí zvrátit zápasy hodně rychle, když se jí daří za tři body. Ale to tam naštěstí tolik nebylo, takže jsem zápas kontrolovali a věřil jsem, přestože se soupeř dotahoval, že to zvládneme. Jsme moc rádi za tuhle výhru," usmál se Svoboda.

BK ARMEX Děčín - BK Opava 91:87 (28:26, 51:37, 67:57)

Body Děčína: Svoboda 18 (2x 3), Walton 18 (1x 3, TH 9/10, 9 doskoků, 8 asistencí, 7 získaných faulů), Ogundiran 12 (1x 3), Šturanovič 12, Štěrba 11 (1x 3, 7 doskoků), Pomikálek 8 (2x 3), Kroutil 7 (2x 3), Mach 2, Slowiak 2, Macháč 1.

Body Opavy: Pecháček 17 (3x 3), Mokráň 15 (1x 3, TH 8/9, 6 doskoků), Farský 14 (TH 8/9), Kouřil 14 (3x 3), Šiřina 13 (3x 3, 5 asistencí), Gniadek 7 (1x 3), Švandrlík 4 (6 doskoků), Jurečka 3 (1x 3).

Střelba za 2 body 20/38:11/24, za 3 body 9/25:12/39, TH 24/34:29/31. Doskoky 43:34 (útočné 14:10), asistence 22:15, ztráty 14:12, fauly 26:29. Diváci: 990.