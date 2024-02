Děčínští basketbalisté zakončili základní části domácí porážkou 78:81 s mistrovskou Opavou. Utkání bylo hodně dlouhé a až příliš často do něj zasahovali rozhodčí.

Ohlasy po utkání Děčín - Opava. | Video: BK ARMEX Děčín

Severočeši šli do jednoho ze šlágru víkendového programu nejvyšší basketbalové soutěže bez nemocného trenéra Tomáše Grepla, kterého ho musel nahradit Robert Landa, bývalá děčínská hráčská ikona.

Utkání se výsledkově rozhodlo v poslední čtvrtině, do které šli hráči BK ARMEX Děčín za těsného vedení. „Připravili jsme se na to, že potřebujeme pokrýt obranný doskok, což se nám nepodařilo a Opava nás přeskákala. Připravovali jsme se na fyzické, kontaktní utkání, což se potvrdilo. Já nejsem vůbec spokojen s tím, jak hráči řeší vývoj utkání na hřišti, jak řeší své emoce. Kdybychom dali více energie do soustředění se na vlastní výkon, do naší hry, mohli jsme být o ty tři, čtyři body šťastnější. Jinak to byl velice těžký, urputný a kontaktní zápas. Pro rozhodčí to bylo velice těžké na pískání a zápas byl strašně dlouhý a asi ne moc divácky atraktivní. Těch přerušení tam bylo opravdu moc. Co dnes rozhodlo? Za mě jednoznačně body z druhých šancí,“ zhodnotil utkání „zaskakující“ trenér Robert Landa.

Časté přerušování nechápal ani Petr Czudek, trenér Opavy. „Na můj vkus se toho pískalo hodně, mohlo se to víc pustit. Házelo se hodně trestných hodů a délka zápasu se natahovala. Soupeř byl velmi dobře připraven, my také, nebyly žádné výstřelky, žádné provokace. Rozhodčí tam ale hledali věci, které tam prostě nebyly. My jsme se snažili hrát chytře až do konce, ale nakonec vyhrál šťastnější, nikoliv lepší. Oba týmy se hrozně trápily na trestných hodech, za to procento by se styděli i žáci,“ kroutil hlavou.

Děčín táhl opět Matěj Svoboda, autor 23 bodů, 3 zisků a 5 získaných faulů. Walton dal 16 bodů, k tomu měl 8 doskoků i asistencí a donutil soupeře k 13 faulům! Šturanovič pomohl 13 body a 7 doskoky, bohužel 7 minut před koncem dohrál pro pět faulů. Ogundiran zapsal 12 bodů, Kroutil 6, Pomikálek 5 a Macháč 3. Štěrba, Slowiak, Rozsypal i Mach zůstali na nule, což bylo při konečném počítání patrné.

Opava měla nejlepšího střelce v Mokráňovi (15), Townes dal 14, Pecháček 11 a Švandrlík 10. Na listinu střelců se nakonec dostali všichni Opavští, byť například Puršl zapsal jen jeden bod a nedohrál pro pět faulů, ale v celkovém součtu to na Děčín stačilo.

„Vývoj zápasu byl takový divný. V prvním poločase nemohli ani jeden tým najít ten správný rytmus a nedařilo se nám něčeho chytnout. Hodně jsme ztráceli na doskoku. O přestávce jsme si to v kabině vytkli, a ve druhé půli jsme to zlepšili. Také jsme začali více běhat, byli agresivnější, měli jsme nějaké zisky a dali jednoduché koše. Tím jsme se dostali zpět do zápasu. Porážky je opravdu škoda, protože dnes se dalo vyhrát. Opava byla k poražení, ale v koncovce byla šťastnější. Dnes bylo utkání přísněji posuzované, bylo hodně faulů a často se kontrolovalo video. Pak tam padaly i nějaké technické chyby, což je škoda, protože jsme chtěli udržet chladné hlavy, ale to se nepovedlo. Tři technické chyby jsou tři šestky a my prohráli o tři body. To bolí," smutnil děčínský lídr Matěj Svoboda.

Základní část Kooperativa NBL je tedy za námi a Děčín vstupuje do nadstavbové skupiny A1 ze 4. místa s bilancí 13 výher a 9 porážek. Třetí Ústí ma proher 8, druhá Opava a první Nymburk po pěti. V úvodním kole "ájedničky" bude Děčín hostit v sobotu 27. ledna Pardubice.

BK ARMEX Děčín - BK Opava 78:81 (20:19, 39:43, 63:62)

Body Děčína: Svoboda 23 (3x 3, 3 zisky), Walton 16 (TH 10/15, 8 doskoků, 8 asistencí, 13 získaných faulů), Šturanovič 13 (7 doskoků), Ogundiran 12, Kroutil 6 (1x 3), Pomikálek 5 (1), Macháč 3.

Body Opavy: Mokráň 15 (3x 3, 9 doskoků), Townes 14 (1x 3, 4 asistence), Pecháček 11, Švandrlík 10 (2x 3), Farský 9 (1), Slavík 8 (9 doskoků), Zbránek 5 (1x 3), Jurečka 3 (1), Kouřil 3, Gniadek 2, Puršl 1.

Střelba za 2 body 18/37:16/44, za 3 body 5/24:9/26, TH 27/40:22/38. Doskoky 42:52 (útočné 14:23), asistence 13:13, ztráty 16:17, fauly 30:33. Diváci: 1200.