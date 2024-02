Basketbalisté BK ARMEX Děčín ve středu 14. února odstartují Final 8 Česko – Slovenského poháru. Svěřenci Tomáše Grepla jsou do boje jako obhájce loňského prvenství. To se ale ještě hrál ryze český pohár.

Děčín na Komárno narazil před šesti lety. Tehdy doma vyhrál 84:70. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

První překážkou na cestě za obhajobou i za novou trofejí bude pro Děčín BC Komárno, nasazená slovenská trojka a aktuálně sdíleně čtvrtý tým slovenské ligy. Duel na pražské Královce vypukne před kamerami TVCOM.cz od 14 hodin.

„Komárno je přední tým slovenské ligy. Čeká nás těžký zápas, ale uděláme všechno proto, abychom v něm uspěli a urvali velmi ceněné semifinále poháru,“ řekl před utkáním Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín. Jeho družina v neděli nezvládla ligové derby v Ústí nad Labem, kde zaslouženě prohrála. Slunetě letos podlehla poprvé po třech výhrách v řadě.

„Obhájit pohár by bylo krásné. I to nasazení je relativně zajímavé, že bychom se s Nymburkem potkali až v případném finále. Míč je kulatý, stát se může cokoli a my chceme postoupit co nejdál, ale musíme jít po jednom zápase. Bylo by hezké říct, že finále je náš cíl, ale je to fakt dlouhé, navíc my jsme hráli v neděli ligové derby, takže máme ještě kratší čas na regeneraci. Budou to tak pro nás čtyři zápasy v šesti dnech a to bude zajímavá zkušenost,“ nepopírá kapitán děčínského týmu Tomáš Pomikálek.

Děčín nemůže nic podcenit. Jeho sebevědomí ale může posílit, že těsně před sezonou na jeho půdě skolil slovenského mistra z Levic.„Přiznám se, že o slovenské lize mám jen povrchní znalosti. Jsem na to ale zvědavý a těším se, budou to tři zápasy ve třech dnech a bude tak záležet, jestli se někde budou moct pošetřit síly. Tři zápasy za tři dny jsou už docela náročné a může to být zajímavé,“ ví 34letý univerzální forward.

Zdroj: Deník/Daniel Brzák

Krom Děčína a Komárna tvoří další čtvrtfinálové duely Nymburk – Svit, USK Praha – Handlová a Olomoucko – Levice. V rámci finálového turnaje se bude hrát hned o dvě trofeje, neboť udělovat se bude i cena nejlépe umístěnému tuzemskému celku v rámci Českého poháru.