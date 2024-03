Důležitou výhru 91:85 zaznamenali na domácí palubovce basketbalisté Děčína, kteří v souboji čtvrtého týmu s pátým přemohli Brno, jemuž odskočili na jednu výhru.

Radost basketbalistů Děčína, ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Válečníci prakticky od úvodních sekund vedli, poločasový náskok se nakonec zastavil na příjemných deseti bodech. Ačkoliv se po změně stran Moravané dokázali v závěru třetí čtvrtiny přiblížit dokonce na rozdíl čtyř bodů, Severočeši otěže utkání ze svých rukou nepustili. V posledním dějství se dokázali odpoutat až na 85:71, a tak jim nemusela ani příliš vadit závěrečná brněnská šňůra 10:4.

"Důležité vítězství, ke kterému nás dovedly velmi dobré pasáže, jež ale střídaly pasáže velmi špatné," hodnotil střetnutí domácí trenér Tomáš Grepl. "Naše obrana stále není tam, kde by měla být. Trochu to fungovalo v prvním poločase, ale ve druhém jsme nechali klíčové hráče soupeře nechali skórovat z pozic, ve kterých se cítí pohodlně a kvůli tomu jsme hráli koncovku," zdvihal varovný prst.

PODÍVEJTE SE: Junior si dodal sebevědomí, má skalp celku z přeboru

Přesto kvitoval pozitivní herní úseky, které by mohly být pro jeho svěřence odrazovým můstkem. "Musíme se v dalším zápase snažit, aby byly opět o něco delší a my hráli dobrý basketbal. Je dobře, že se dnes přes deset bodů překulilo pět borců, to je na naše poměry vlastně luxus. Mohlo jich být šest, ale Walton se dnes opravdu snažil tvořit pro své spoluhráče a dával balón z ruky," dodal na adresu jindy nejlepšího střelce, který tentokrát zaznamenal jen osm bodů, k nimž ovšem přidal hned deset asistencí.

"Pro nás hodně důležité vítězství, protože Brno se na nás kvůli našim prohrám dotáhlo. Díky dnešnímu úspěchu jsme mu ale opět odskočili. Škoda jen té koncovky, možná bude rozhodovat i skóre," přidal svůj pohled křídelník Tomáš Pomikálek. "Vždy, když jsme soupeři odskočili, vybrali jsme si slabší chvilku, dostali jsme jednoduchý koš nebo jsme udělali chybu v komunikaci v obraně a oni to okamžitě trestali," kroutil hlavou autor šestnácti bodů, který se stal spolu s Filipem Kroutilem nejlepším střelcem Děčína.