Basketbalový klub BK ARMEX Děčín skládá kádr na nový ročník Kooperativa NBL. Z táboru Válečníků přicházejí dobré zprávy, klub potvrdil setrvání klíčových hráčů celku ze severu Čech.

V dresu Válečníků bude pokračovat trio Tomáš Pomikálek, Jordan Ogundiran a AJ Walton. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Vedení klubu už dříve potvrdilo pokračování hráčů, jako Macháč, Štěrba, Slowiak, nebo Kroutil. Fanoušci ale čekali na další jména. Další tři sezony uvidíme v děčínském dresu kapitána a ikonu Tomáše Pomikálka. „Pomi“ je již několik let kapitánem mužského A-týmu v Děčíně, kam přišel ze svého rodného Liberce po startu své NBL kariéry v Kondorech v roce 2009, aby se po třech letech přesunul do Nymburka, kde strávil následující tři sezóny. Těsně po začátku ročníku 2015/16 se však přesunul zpět do Děčína, kde postupně přebíral víc a víc zodpovědnosti, až se přiřadil k nejzkušenějším hráčům.

Zdroj: Ladislav Zeman

„Především bych chtěl poděkovat Děčínu za to, jakou dostávám důvěru. Jsem moc rád, že jsme se domluvili, bylo to pro mě naprostou prioritou. Děčín beru jako svou druhou rodinu a budu se snažit dál odvádět co nejlepší práci a co nejlépe reprezentovat tento skvělý klub,“ řekl Pomikálek.

„Není moc hráčů, kteří by v děčínském dresu působili déle než Tomáš Pomikálek. Víme, co pro náš klub odvádí jak na hřišti, tak mimo hřiště. A proto jsme rádi, že jsme se s Tomášem dokázali domluvit na víceleté smlouvě i přes jeho sportovně relativně pokročilejší věk. Tomáš tak jako kapitán povede Válečníky i v dalších sezónách. Věřím, že to je skvělá zpráva pro naše fanoušky, a možná špatná pro naše soupeře,“ usmál se Lukáš Houser, GM BK ARMEX Děčín.

Dres Válečníků bude také oblékat živelný Jordan Ogundiran u Nigérie, který do Děčína přišel v průběhu minulé sezony. Jordan stihl zasáhnout do 30 utkání a dosahoval průměrů 13,3 bodu, 3,9 doskoku a 3,2 asistence za 22,7 minut. Byl tak třetím nejlepším střelcem Děčína jako pátý nejvytíženější minutově.

„Děčín byl pro mě skvělá volba, navíc velmi profesionální. V uplynulé sezóně jsme dokázali pár skvělých věcí. Trenér Grepl, management, a moji spoluhráči hráli velkou roli v rozhodnutí se vrátit a stavět na základech získaných v úspěšné sezóně,“ pravil Ogundiran.

„Vždy se snažíme udržet kádr co nejvíc pohromadě, a proto byl i Jordan naší první volbou číslo na pozici jedna/dva. Navíc víme, jak moc je to fajn chlapík, který do hry dává spoustu energie na obou polovinách hřiště. A ještě jedna věc hrála v jeho prospěch - jako fanouška mě jeho hra velmi baví a myslím, že nejsem sám,“ podotkl Houser.

Skvělá zpráva přiletěla z Děčína na začátku nového týdne. Klub se domluvil s Anthonym Waltonem Jr.! „Dvě sezony působení AJ Waltona v Děčíně. To jsou čtyři medaile, MVP a obránce roku. To jsou jasné důvody, proč jsme měli velký zájem udržet Anthonyho v našem dresu. Je to lídr, navíc hráč na pozici rozehrávače, tvůrce hry. A i když se v sezoně může stát cokoliv, věřím že s ním můžeme znovu bojovat o medaile,“ zdůraznil Houser.

AJ odehrál letos 48 zápasů v NBL, tedy všechny kromě třetího čtvrtfinále, kdy měl stopku a dosahoval v nich průměrů 30,2 minuty, 14,8 bodu, 6,9 asistence (druhý v lize), 5,4 doskoku a 2,2 zisku (rovněž druhý v lize) na zápas.

Z úspěšného týmu, který letos vybojoval v Kooperativa NBL bronzové medaile, tak odešli Matěj Svoboda a Zdravko Boškovič. Válečníci zatím nepředstavili žádnou novou tvář.