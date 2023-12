Basketbalisté Ústí nad Labem sice nedávno skolili hegemona z Nymburku, v sobotu si ale opět vylámali zuby v severním derby. Válečníci z Děčína potvrdili, že ve své hale dominují, přestož jim to v této sezoně nejde podle představ; Pandy porazili 92:83 a po zásluze se radovali z triumfu v El Nordico.

Derby: Děčín - Ústí | Video: Deník/František Bílek

Ústí není Praha! Pamatujete si na známou hlášku z filmu Vrchní prchni? Tak na tenhle slogan zapomeňte, aktuálně především Děčín není Nymburk! Své o tom ví ústecká parta kouče Jana Šotnara, která po skalpu donedávna neporazitelného Nymburku podruhé v sezoně prohrála s Děčínem. Poté, co Sluneta ztratila vedení v domácím prostředí, nestačila na svého rivala ani v jeho natřískané hale, kde se psal podobný příběh. O dalším posunu tabulkou si tak musí nechat zdát.

„Na obranné polovině vždy nějaký hráč nevěřil systému, který hrajeme. Vyvrcholilo to dvěma emočními situacemi. Ale nedělal bych z toho tragédii. Mrzí mě, že útok nefungoval, jak jsme si představovali. Bylo to dale dané dobrou a tvrdou obranou Děčína," hodnotil střetnutí Šotnar.

1 200 basketbalových fanoušků vytvořilo v sobotu skvělou atmosféru, ve které se možná hostům rozklepala kolena. Začátek utkání totiž vůbec nezachytili, první čtvrtinu projeli 15:25. Poté Pandy svůj výkon zlepšily, další dvě čtvrtiny vyhrály ony, v průběhu duelu se dokonce dostaly do vedení. Jenže v posledním dějství jim vítr z plachet sebrala bojovnost Děčína a také vyloučení jejich nejlepšího hráče Tye Nicholse, který nasbíral 28 bodů. V dresu Válečníků byl bodově nejlepší navrátilec Tomáš Pomikálek, jenž k výhře svých barev pomohl devatenácti body.

„Vyloučení Nicholse bylo už jen třešničkou na dortu v negativním slova smyslu. Nehráli jsme prostě svojí hru, v tom byl ten problém," poznamenal Šotnar.

Kouč vítězů Tomáš Grepl Nicholse za fantastický výkon pochválil. „Určitě nám jeho vyloučení pomohlo, ale odehrál skvělý zápas. Je to vítězný typ. Jakmile cítí, že jeho týmu teče do bot, tak předvede to, co předvedl, tedy při pátým odpískaném faulu inkasovat ještě technickou chybu. Ale je to velký hráč. Známe ho od nás."

Děčín podle Grepla vyhrál derby i díky výrazně zlepšeným trestným hodům. „My máme v této sezoně problém s koncentrací. Když se nám nedaří, spoléháme jen na Waltona, který pochopitelně nemůže uhrát vše. Také nám dělají problémy trestné hody. Tentokrát nám ale šly, to bylo rozhodující, protože jinak nejsme moc produktivní."

El Nordico si užila nová posila Děčína, jíž je Jan Štěrba. Jak se mu premiéra v dresu Válečníků líbila? „Musím pochválit děčínské fanoušky. Ta atmosféra byla neskutečná. Mám z toho skvělý pocit. Chci dokázat basketbalové veřejnosti, že basketbal umím, i když mám za sebou nevydařené angažmá v Pardubicích."