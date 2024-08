Jaroslav Zeman včera 19:33

Ve středu 7. srpna se sešli děčínští Válečníci, aby odstartovali společnou fázi letní přípravy. Trenéru Greplovi se hlásili všichni čeští hráči z kádru, a společně s nimi i několik mladíků z mládežnického programu, kteří budou nabírat kondici a zkušenosti po boku profesionálů. Zapojila se i nová tvář Adam Pecháček, u juniorského reprezentanta Tadeáše Slowiaka se bude řešit plnohodnotné zapojení s ohledem na zranění, které ho limitovalo v přípravě na ME U20. Ze zahraničních hráčů se AJ Walton připojí v následujícím týdnu po návratu do ČR s rodinou. Jordan Ogundiran přicestuje v druhé polovině srpna. Tou dobou už by se měl připojit i poslední hráč na pozici 3, na jehož příchodu vedení klubu ještě pracuje.