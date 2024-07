Pro mnohé jistě překvapivě, jde najít v této nabité události také válečnickou stopu, a to nejen z anglického (Golden State) Warriors, ale také děčínskou. Klint Carlson byl jedním z amerických basketbalistů, kteří se do Děčína vrátili. Působil v týmu Válečníků v sezónách 2018/19, kdy na severu Čech získal ligové stříbro, a také v následujícím ročníku 2019/20, jež byl ukončen covidem.

To byly jeho jediné profesionální dva roky v Evropě. Aktuálně je v Paříži, a s týmem USA se zúčastní basketbalového mužského turnaje na letních olympijských hrách. Ve svém nabitém programu si našel čas a pro děčínské příznivce odpověděl na několik otázek. Klub je hrdý na svého bývalého hráče a přeje mu na LOH mnoho zdaru.

„Trenér Kerr se mě zeptal, jestli bych chtěl během léta pomáhat olympijskému týmu - nějaká videopráce a k tomu účast na tréninkách. Pracuji tak společně s dalším členem trenérského štábu Warriors, Khalidem Robinsonem,“ prozradil Carlson.

Klinte, kudy vedly vaše basketbalové kroky po dvou sezónách v Děčíně? Proč jste nepokračoval v hráčské kariéře?

Po tom, co nás Covid poslal předčasně domů během druhé sezóny, rozhodoval jsem se mezi pokračováním v hraní nebo se pokusit dostat do nové trenérské roviny. V tu dobu jsem obdržel od Charlotte Hornets nabídku, abych pro ně začal pracovat. Vyhodnotil jsem si, že to je skvělá příležitost a rozhodl se to vzít a tím ukončit svou hráčskou kariéru. Pro Charlotte jsem pracoval dva roky. Poté jsem se přesunul ke Golden State Warriors, kde jsem strávil další dvě sezóny a teď se tam chystám na třetí.

Gratulujeme k možnosti být součástí týmu USA basketball, jak se to přihodilo?

Moc díky za gratulaci! Trenér Kerr se mě zeptal, jestli bych chtěl během léta pomáhat olympijskému týmu - nějaká videopráce a k tomu účast na tréninkách. Pracuji tak společně s dalším členem trenérského štábu Warriors, Khalidem Robinsonem.

Co je vaší náplní při zápasech a bude možné vás vidět?

Počet osob v prostoru lavičky je omezený. Během zápasů tak spíš sleduji hru a konkrétní úkoly nemám. Jde spíš o roli v tréninkovém procesu a během přípravy, takže na lavičce vidět nebudu (úsměv).

Jste v kontaktu s aktuálně nejspíše největšími hvězdami basketbalu. Jak se chovají mimo hřiště a kdo vám je z týmu nejbližší?

Mít možnost být poblíž těmto lidem je opravdu speciální. Jedná se o některé nejlepší hráče, kteří kdy hráli basket. Profesionalita, jíž prokazují každý den, je úžasná. Všichni jsou to fantastické individuality na hřišti i mimo něj. Snažím se je poznávat o trochu víc a víc každý den, což je asi největší výhoda této práce, aspoň budování takovýchto vztahů během mého působení.

Co očekáváte od olympijských her a co by pro vás osobně znamenalo zlato?

Čekám výborné a těsné zápasy, a spoustu fajn vzpomínek s družstvem i s kolegy z realizačního týmu. Kromě toho taky potkávání s ostatními nejen sportovci reprezentujícími USA. Vyhrát zlato by bylo skvělé, obzvlášť při tom, jak jsou teď ostatní státy v basketbalu dobré. Vidět naše kluky na place, makat, hrát společně a nakonec vyhrát zlato, by bylo fakt speciální.

Jaké jsou vaše další plány na zbytek léta po olympiádě?

Po olympijských hrách se budu v září ženit se svou skvělou snoubenkou Morgan Neuendorf. Přijede za mnou příští týden sem do Paříže. Po tom, co to oslavíme a strávíme nějaký čas společně, budu zpátky v Golden State v přípravě na novou sezónu.

