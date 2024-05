88:78. Znovu. Tentokrát jen v opačném gardu. Druhé semifinále Kooperativa NBL mezi Ústím nad Labem a Děčínem opanovali hostující Válečníci, kteří srovnali sérii na 1:1. Zápasu přihlížela nová nejvyšší návštěva ústeckého basketbalu v historii, konkrétně 2 042 diváků.

Závěr zápasu. Druhé semifinálové El Nordico ovládli basketbalisté Děčína. | Video: Deník/Daniel Brzák

"Dnes to bylo jasné, Děčín byl lepší, dal do toho víc úsilí, kdo se dneska víc rval, ten vyhrál. Nemůžeme začít hrát v poslední čtvrtině," měl jasno křídelník Slunety Johan Haiblík. Ústí tahalo za kratší konec od prvních minut. Už v úvodní čtvrtině pustilo soupeře do devítibodového vedení, a ačkoliv ve druhé části dokázalo svou nejdelší bodovou šňůrou srovnat (23:23), do šaten šel Děčín znovu za stavu plus deset.

"Gratuluji Děčínu, dneska zasloužené vítězství, vybojované vítězství. V prvním poločase měli 11 útočných doskoků, míče na zemi – všechny byly jejich, mysleli jsme si, že to půjde samo, bohužel se tak nestalo," viděl hlavní kámen úrazu i trenér Slunety Jan Šotnar.

Jeho svěřenci tápali. Ani v jedné ze zmíněných čtvrtin se nepřehoupli přes 15 bodů, což je na ofenzivně laděnou squadru vedenou MVP ligy Ty Nicholsem nebývalý výpadek. Právě Nichols držel jako jediný prapor žlutomodrých, ve svém snažení ale zůstal osamocen. V sérii zatím trápící se kapitán Ladislav Pecka zaznamenal jediný bod (a v semifinále teprve třetí) až po přestávce, hluboko pod svým průměrem zůstaly i další Pandy.

Naopak Děčín těžil z neutuchající podpory svých fanoušků i z výtečně hrajícího Waltona, jehož opět podpořil výtečný Matěj Svoboda. Druhý poločas navíc začali Válečníci nejlépe, jak mohli. Dvanáct bodů v řadě jim přiřknulo 22 bodový náskok, který posléze narostl až na 34:58. Hosty v tu chvíli pohltila euforie, domácí naopak zmar a trápení.

Ačkoliv Sluneta v závěru třetí čtvrtiny mocně stahovala, úvod čtvrtého dějství ji vrátil zpět na zem. Ke konci sice vykřesali zejména Rowan a Autrey trojkami a dalšími těžkými střelami jiskřičky naděje, když dokázali dostat svůj tým na rozdíl deseti bodů, na výhru ale tentokrát Ústí nemělo.

"Prohra nás mrzí, jsme samozřejmě frustrovaní, ale ta série teprve začíná. Hostující tým vyhrál první zápas, stav je 1:1 a jedeme do Děčína. Věřím, že tam minimálně jednou vyhrajeme a vrátíme se sem příští sobotu za stavu 2:2. Ta série bude dlouhá, my jsme odhodlaní, nic nevzdáváme, ačkoliv dneska to samozřejmě bolí," snažil se po zápase zůstat pozitivní trenér poraženého celku Jan Šotnar. "Nic se neděje, jdeme dál, teď musíme vyhrát alespoň jeden zápas v Děčíně," dodal Haiblík.

"Myslím, že dnes jsme to urvali větší bojovností oproti včerejšku, byl tam od nás trochu větší chtíč. Když jsme si vybudovali ten dvacetibodový náskok, tak ačkoliv se Ústí v koncovce stihlo trochu přitáhnout, pořád jsme udrželi relativně klid proti jejich pressu. A ačkoliv trefili nějaké těžké střely, my jsme byli stále schopní proměňovat trestné hody. Jsem rád, že jsme to zvládli, a že je stav série 1:1," pravil benjamínek v dresu Děčína Tadeáš Slowiak, autor tří děčínských bodů.

"Zápas skončil úplně stejným výsledkem jako včera, akorát obráceně. My jsme rádi, že jsme předvedli mnohem lepší výkon než v prvním utkání. Jedeme z Ústí za stavu 1:1, začíná se od nuly a my se musíme co nejlíp připravit na ten úterní zápas, který budeme hrát doma," pravil kouč Děčína Tomáš Grepl.

"Jediné, co nás v tomto zápase trochu zaskočilo, bylo to, že jsme nečekali, že Ústí bude hrát celoplošnou obranu tak kvalitně jak ji hrálo, takže se na to musíme dobře připravit, lépe to řešit, neudělat tolik zbytečných ztrát, protože pak nás to stojí zbytečně spoustu sil," dodal.

El Nordico si nyní dá třídenní pauzu, v úterý a ve středu bude pokračovat třetím a čtvrtým mačem v Děčíně. Jisté je, že v sobotu se vrátí zpět do Ústí.

SLUNETA Ústí nad Labem – BK ARMEX Děčín 78:88 (15:23, 30:40, 51:66)

Ústí: Nichols 24, Autrey 22, Rowan 16, Haiblík 5, Johnson a Nábělek 3, Karlovský a Žikla 2, Pecka 1, Martin 0

Děčín: Walton 25, Svoboda 19, Šturanovič 12, Ogurdian 10, Pomikálek 8, Kroutil 5, Štěrba a Slowiak 3, Macháč 2, Boškovič 1, Bobek 0

Trojky: 38/13 – 21/7. TH: 21/17 – 33/27. Doskoky: 34 – 48. Osobní chyby: 27 – 21. Diváci: 2 042 (vyprodáno).