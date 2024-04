Po vážném zranění znamenající několikatýdenní absenci Jana Štěrby, se vedení BK ARMEX Děčín podařilo sehnat doplnění týmu z vod Kooperativa NBL. Po proudu Labe se z Kolína přesouvá Zdravko Bošković, hráč na pozici menšího pivota, jenž byl aktuálně kolínským top skórerem a proti Děčínu se blýskl postupně 26, 18 a 11 body.

Do Děčína přichází Zdravko Boškovič. | Foto: David Šváb

"Zdravko může vhodně doplnit naši rotaci. Na hřišti bojuje a ví, jak správně hrát basketbal. Věřím, že snadno a rychle zapluje i do kolektivu," řekl Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín.

Přesně 200 cm vysoký Černohorec vstoupil do svého prvního mimobalkánského angažmá začátkem prosince, kdy se v premiéře proti USK Praha uvedl 17 body. Zdravko se tak zatím v NBL představil celkem v 19 zápasech, v nichž dosahoval průměrů 26 minut, 15,6 bodu a 4,9 doskoku při střelbě 64% za dva, 34% za tři a 79,5% TH.

Bošković oblékal v Černé Hoře v nejvyšší soutěži dresy klubů Primorje, Ulcinj, Teodo a Sutjeska Nikšić, kde svoji profesionální kariéru v ročníku 2014/15 začal, a pak se tam na další tři nesouvislé ročníky vrátil, aby s klubem v loňském ročníku získal dokonce titul.

Rodák z Nikšiće prošel mládežnickými reprezentačními výběry U16, U18 a U20, s níž získal v roce 2016 zlaté medaile na mistrovství Evropy divize B v řecké Chalkidě znamenající postup do divize A.

"Vzhledem k vážnosti zranění Honzy Štěrby jsme se rozhodli reagovat a do play off vyztužit naši podkošovou sestavu. Konec přestupového termínu nám navíc nedával příliš času, a proto jsme rádi, že se nám podařilo přivést hráče, který má svoji kvalitu a naši ligu už zná. Navíc pokud se nám podaří přejít přes první kolo play-off a uzdraví se i Honza, mohla by být naše síla ještě větší," prozradil Lukáš Houser, generální manažer BK ARMEX Děčín.

Podaří-li se vyřídit všechny nutné formality, nastoupí nový Válečník už do sobotního utkání v Brně.

Zdroj: bkdecin.cz