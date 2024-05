V sobotu 11. května pokračuje pátým dílem semifinále play-off mezi basketbalisty Děčína a Ústí nad Labem. Od 18 hodin vypukne na ústecké palubovce dost možná nejdůležitější bitva celé série.

Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín, při zápasech na děčínské palubovce. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Po čtyřech zápasech je stav 2:2, poslední souboj patřil jasně Válečníkům, kteří přejeli Slunetu 102:73. „Chodili jsme s větším důrazem na doskok a nedávali Ústí druhé šance. To byly důležité faktory, které vedly k našemu vítězství. Hlavně jsme celý zápas hráli na sto procent, to rozhodlo,“ měl jasno Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Je vidět, že nám ty zápasy, které byly na programu druhý den, prostě nešly. Proto mě těší, že teď se to tempo série změní. Věřím, že nám to bude vyhovovat. Děčín dnes ukázal velkou energii, chtěl nás domlátit a přejet. A dělal to skvěle. My jsme na to bohužel neuměli reagovat. Byl to špatný výkon,“ přiznal ústecký stratég Jan Šotnar.

Jednotlivá utkání se sami sobě podobají jako den a noc. Ústí vedlo 1:0 a 2:1, Děčín ale vždy dokázal stav série srovnat. „Nebudu si hrát na chytrého, ale tak nějak jsem očekával, že tahle série bude vyrovnaná a dlouhá. Oba týmy mají určitou kvalitu. V základní části jsme to měli vyrovnané, Ústí v konečném součtu mělo o jednu, dvě výhry více. Nemáme se už čím překvapit. Teď bude záležet na tom, jak to komu sedne,“ myslí si Grepl.

FOTO, VIDEO: Válečníci povstali a „unavené“ Slunetě dali potupnou stovku

Slunetě rozhodně nechybí sebevědomí. Šotnar pevně věří, že do finále projdou právě jeho svěřenci. „Věřím, že teď bude platit rčení můj dům, můj hrad. Pokud vyhrajeme oba domácí zápasy, jsme ve finále. Hráče nebudu po čtvrtém utkání chválit, naopak, mám jim hodně co vytknout. Můžu ale říct, že jsme na tom pořád skvěle,“ dodal Šotnar.

„Nemyslím si, že tím, že se nebude hrát dva dny po sobě, bude hrát nějakou roli. V sobotu budou rozhodovat úplně jiné věci. Hráči do toho půjdou naplno, bude to řežba, není se proč šetřit. Slibuji, že my půjdeme na krev. Starám se jenom o svůj tým, ostatní prohlášení rozhodně nebudu komentovat,“ uzavřel vše Tomáš Grepl.