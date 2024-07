Adam Pecháček je členem silného ročníku narození 1995, byl součástí mládežnických reprezentačních výběrů a dva roky se objevoval i v mužském národním týmu. Je odchovancem Sokola Pražského, kde se v dorosteneckých kategoriích setkal s děčínským Filipem Kroutilem, jenž tam hostoval do extralig v době, kdy děčínská mládež nedosahovala stávající úrovně.

| Video: Youtube

„Do Děčína se nám povedlo přivést novou podkošovou posilu Adama Pecháčka. Je to výborný český hráč, který do naší současné sestavy podle mého názoru velmi dobře zapadne. Jsme rádi, že se Adam rozhodl pro nás, protože ho to stále táhlo do zahraničí. Je to zkušený hráč, prošel národními týmy U16, U18 a U20. Z mého pohledu se pořád pohybuje i na hranici mužské reprezentace. Doufáme, že se bude Adamovi v Děčíně líbit a že naváže na své výkony, jež předváděl v Opavě v minulé sezóně nebo v zahraničí, kde strávil téměř celou profesionální kariéru,“ řekl pro klubový web Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín.

206 cm vysoký pivot se v roce 2011 rozhodl pro zahraniční cestu a ještě do juniorské kategorie odešel do Boloni, odkud se přesunul na necelé dva roky už do mužského celku Reggio Emilia, následně do polského Koszalinu, pak na dvě sezóny do španělského Obradoira, aby následoval přesun do Německa (postupně Weissenfels, Baunach, Hagen, Karlsruhe, Quakenbrück a po krátkém španělském okénku (Abracete) ještě Jena. V roce 2023 si pak vyzkoušel i australské angažmá v Bendigu, aby v sezóně 2023/24 okusil NBL za BK Opava.

Ze všech zajímavých působišť bylo statisticky nejvýraznější v týmu Artland Dragons (Quakenbrück) ročník 21/22 v německé ProA, kde Adam zapisoval průměrně téměř 19 bodů a 7 doskoků za 30 minut. V Opavě stihl vloni 42 utkání s průměry 17 minut, 9,4 bodu a 4,4 doskoku.

Zdroj: bkdecin.cz